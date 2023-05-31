صنعت خودروی کشور رانتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح چهار شنبه در همایش صنعتگران، کارآفرینان، کشاورزان و دامداران خراسان‌شمالی که در شهرک صنعتی شیروان برگزار شد، اظهار کرد: کارآفرینان نیروهای نوآور، خلاق و جوان هستند که باید با یک نگاه و رویکرد دقیق و نگرش بلند در مسیر جنگ اقتصادی پیش روند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما، رانتی بودن تولید است؛ رانت اگر هدفمند، کاهنده و مشروط نباشد تولید را منهدم می‌کند.

وی افزود: نمونه روشن آن صنعت خودروی کشور است که قطعه ساز، کارخانه، مصرف کننده و دولت همه باهم ناراضی هستند، چرا اصرار به انجام کاری داریم که همه از آن ناراحتیم.

قالیباف تصریح کرد: الزاماً هر رانتی به تولید مفید نیست اما گاه اگر کمک دقیق و هدفمند به تولید نشود کار پیش نمی‌رود؛ در ادبیات اقتصادی می‌شود گفت که ما برای تولید نیازمند تجهیز منابع هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی در بحث اشتغال انجام شد، منجر به رضایت نسبی شده بود ولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل برخی مسائل تبصره ۱۸ اشتغال و تولید در حد صفر بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال رشد تولید و مهار تورم هستیم، لازم است تجهیز منابع انجام دهیم، زیرا رشد تولید فقط از این راه حاصل می‌شود.

قالیباف در انتها به مذاکرات و تمهیدات انجام‌شده در خصوص بازارچه مرزی ترکمنستان اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم تا به‌زودی بحث صادرات از استان محروم خراسان‌شمالی را انجام شود تا گره از مشکلات اقتصادی این استان باز شود.