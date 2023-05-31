به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی مقدم صبح سه شنبه در مراسم سلسله نشستهای فرهنگی ترویجی غدیر در سیره رضوی اظهار کرد: هیأتهای مذهبی یکی از بزرگترین تشکلهای مردمی در کشور هستند که در انقلاب همیشه پشتیبان نظام و رهبری بوده و در تمام صحنهها حضور پررنگ داشتهاند.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل قابل بحث در برهه کنونی بحث امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: با توجه هجمههای دشمن که قصد به بیراهه کشاند جوانان ما را دارند و البته این هجمهها برنامهریزی شده بوده، در این زمینه امر به معروف و نهی از منکر که از اصولیترین احکام اسلامی بوده مغفول مانده است.
مسئول شورای هیأتهای مذهبی بیرجند ادامه داد: در این راستا ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده و ضوابطی برای شورای امر به معروف و نهی از منکر هیأتهای مذهبی تعریف شده است.
عباسیمقدم با اشاره به اینکه وظایف هیأتها در اساس نامه مشخص شده است، افزود: خوشبختانه کمترین آسیبها را در هیأتهای مذهبی و مداحان استان داریم.
وی گفت: متأسفانه گاهی از مواقع دشمن از تجمعات هیأتهای مذهبی استفاده و نفوذ میکند که باید هوشیار باشیم و وظایف خود را در قبال نظام که نشأت گرفته از قیام عاشورا بوده عمل کنیم.
مسئول شورای هیأتهای مذهبی بیرجند بیان داشت: اخیراً در تهدیدات دشمن در اشکال مختلف در کشور دیده میشود تا مردم به ویژه نسل جوان را نسبت به انقلاب و روحانیت بدبین سازد اما آنچه مسلم بوده انقلاب توسط امام با پشتیبانی مردم به نتیجه رسید و در طول بیش از ۴۰ سال که از عمر آن میگذرد به اوج خوبیها، ارزشها و مسائل فرهنگی، اجتماعی، نظامی و سیاسی رسیده است.
عباسیمقدم ادامه داد: در مسائل فرهنگی نسبت به تلاش دشمن کم کاری شده که باید جبران شود.
وی با بیان اینکه امر به معروف تنها مربوط به بدحجابی نبوده بلکه همه زمینهها را در بر میگیرد، یادآور شد: اخیراً ضوابط تشکیل و دستورات اجرایی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در هیأتهای مذهبی ایجاد شده است.
مسئول شورای هیأتهای مذهبی بیرجند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر گفت: همچنان که در این فرمایشات دیده میشود امر به معروف و نهی از منکر بسیار دارای اهمیت است.
عباسی مقدم بیان کرد: بر اساس ضوابط ابلاغ شده تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر هیأتهای مذهبی بر عهده رئیس شورا بوده که باید از طریق سامانه مربوطه ثبت نام تا برایشان احکام صادر شود.
وی خاطرنشان کرد: بروشورهایی تنظیم شده که مصادیق معروفات و منکرات در آن مشخص شده و در اختیار هیأتهای مذهبی قرار خواهد گرفت.
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