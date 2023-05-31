روحانی برجسته و پیشکسوت حوزه علمیه ماکو دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغری از علمای برجسته حوزه علوم دینی و ادبیات منطقه آزاد ماکو بود که عمر شریف خود را در کنار وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، صرف تلاش و تحقیق در ترویج دین و شعائر دینی و ادبیات کرد.

از این عالم گرانقدر، ۱۲ کتاب از جمله «خلاصه الاقوال فی روح الاعمال»، «نعم‌الهدیه الی الاحبه»، «شرح باب حادی عشر»، «مصباح البحث»، «خلاصه الاصول»، «عقائد»، «کشکول»، «دیوان شعر انسان»، «جزوه نماز» و «حلیه البنین» «حدیث ایمان»، «روایت عشق» به یادگار مانده است.

نام این عالم بزرگوار در کتاب کتاب گلشن ابرار جزو ۱۰۰ عالم برجسته بیان شده است.

در ۲۷ آبان ۱۳۹۸ آئین نکوداشت «حجت‌الاسلام شیخ غلامحسین اصغری» به پاس ۸۰ سال تلاش علمی به همت انجمن آثار مفاخر فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، دفتر امام جمعه ماکو و شورای اسلامی شهر و شهرداری بازرگان برگزار شد.

پیکر مطهر این عالم ربانی، روز جمعه ساعت ۱۰ در شهر بازرگان شهرستان ماکو تشییع و به خاک سپرده می‌شود.