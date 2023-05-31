خدمات کمیته امداد ایلام به ۱۲۰۰ دانشجو

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت شهریه تحصیلی یکی از خدمات این نهاد به دانشجویان است، بیان کرد: سال گذشته بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان شهریه به این دانشجویان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در راستای اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل شده و متأهل نیز سال گذشته ۱۰۵ طرح اشتغال زایی برای این افراد راه اندازی شده که در این زمینه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال کم بهره پرداخت شده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان، اهدای ۵۰ سری جهیزیه به دختران دانشجو در قالب ۲۵۰ قلم کالای اساسی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به دختران دانشجوی در آستانه ازدواج و برخورداری دانشجویان مددجو از خدمات اردویی داخل و خارج از استان از جمله دیگر خدمات کمیته امداد به دانشجویان مددجوی این نهاد است.