برپایی نمایشگاه «گنجینه» به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهم خرداد امسال، یادآور سی و چهارمین طلوع غم انگیزی است که از رادیوهای خانههای ملت ایران نوای سوزناک قرآن به گوش میرسید، لحظه لحظه زمان از شب گذشته تا صبح با انتظار و دعا سپری شده بود و هول و هراسی عجیب در دلها جریان داشت؛ شاید که دل ساعت به وقت هفت صبح این بار نتپد، نکند که خبری هولناک که ساعتها پیش گویی به دلهای ملت عاشق خمینی (ره) مخابره شده بود، حقیقت یابد.
۱۴ خرداد امسال ۳۴ سال است که رهنمودهای پیر کبیر انقلاب توسط یاران و مرید دیرین و انقلابی امام خمینی (ره) گویی در گوش زمان جاری است، امسال نسل چهارم و پنجم انقلاب دست در دست والدین و پدربزرگها و مادربزرگهای خویش به استقبال سی و چهارمین سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب میروند تا با آرمانهای انقلابی اسلامی وی تجدید عهد کرده و از رهنمودهای امام خمینی بار دیگر درسهای آمیختن دین با زندگی را بیاموزند.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان نیز همسو با این هدف، به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) برنامههای مختلفی تدارک دیده است.
در این ارتباط مهدی بنکدار مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت و گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد اظهار کرد: این مؤسسه اجرای برنامههای متنوع فرهنگی هنری و آموزشی در استان اصفهان را به مناسبت سی و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی و بزرگداشت شهدای ۱۵ خرداد در نظر گرفته است.
برپایی نمایشگاه بزرگ آثار تجسمی «گنجینه»
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه آثار تجسمی «گنجینه» افزود: در این نمایشگاه ۱۰۰ اثر هنری از گنجینه آثار فاخر تجسمی نگارستان امام خمینی (ره) اصفهان با همکاری حوزه هنری از تاریخ ۱۲ خرداد در گالریهای نمایشگاهی عمارت سعدی برپا میشود.
مدیر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان تاکید کرد: برگزاری نشست ادبی عروج «شاعرانه» که با حضور اساتید و ادبا شعر و ادب در نگارستان امام خمینی (ره) اصفهان ۱۶ خرداد برپا خواهد شد و برگزاری نشستهای ادبی، نمایشگاه عکس و کتاب در شهرستانهای شاهین شهر، فولادشهر و سپاهانشهر از دیگر برنامههایی است که برای بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: برگزاری مسابقه الکترونیکی کتابخوانی از وصیت نامه امام خمینی (ره)، برپایی نمایشگاه عکس و آثار تجسمی در نگارستان امام خمینی (ره) و برگزاری کارگاه هنری نقاشی با حضور کودکان در نگارستان امام خمینی (ره) از برنامههای ویژه سالگرد رهبر کبیر انقلاب است.
بنکدار با اشاره به اینکه یکی از برنامههای بسیار ویژه این مناسبت برگزاری نشست هنری شب فیلم خرداد در تاریخ ۲۴ خرداد (نمایش ۳ فیلم کوتاه به همراه نقد و بررسی و تقدیر از کارگردان) است، گفت: نمایشگاه عکس از آثار تجسمی با موضوع حضرت امام (ره) روز ۱۴ خرداد هم زمان با برگزاری مراسم سی و چهارمین سالگرد در گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
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