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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۲۱

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساوه خبر داد؛

شهادت جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس در ساوه

شهادت جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس در ساوه

ساوه- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساوه از شهادت یک جانباز ۷۰ درصد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم رسولی اظهار داشت: شهید رحیم اله عبدی جانباز ۷۰ درصد پس از تحمل سال‌ها جراحات دوران دفاع مقدس و ۹۸۴ روز اسارت رژیم بعث به هم‌رزمان شهیدش پیوست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساوه با بیان اینکه شهید عبدی در یکم خرداد سال ۱۳۴۰ در ساوه متولد شده است، افزود: از این شهید والامقام دو فرزند به یادگار مانده است.

شهادت جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس در ساوه

رسولی بیان کرد: مراسم تشییع و تدفین این جانباز شهید فردا پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ صبح از میدان امام (ره) به سمت امامزاده سید علی اصغر (ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5799539

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