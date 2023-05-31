شهادت جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم رسولی اظهار داشت: شهید رحیم اله عبدی جانباز ۷۰ درصد پس از تحمل سال‌ها جراحات دوران دفاع مقدس و ۹۸۴ روز اسارت رژیم بعث به هم‌رزمان شهیدش پیوست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساوه با بیان اینکه شهید عبدی در یکم خرداد سال ۱۳۴۰ در ساوه متولد شده است، افزود: از این شهید والامقام دو فرزند به یادگار مانده است.

رسولی بیان کرد: مراسم تشییع و تدفین این جانباز شهید فردا پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ صبح از میدان امام (ره) به سمت امامزاده سید علی اصغر (ع) برگزار خواهد شد.