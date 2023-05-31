بیمه مطالبه جدی کارگران ساختمانی ساوه است

محمد مفتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیمه اجتماعی و ساماندهی افراد فعال را دو مشکلی اصلی این حوزه برشمرد و گفت: افزایش امنیت و امید به زندگی، حفظ شأن و منزلت استادکاران بومی و با تجربه ساختمانی در جامعه، جلوگیری از سو استفاده از جایگاه آنها و رتبه بندی آنها، آشنایی به امور اجتماعی بیمه برای جلوگیری از حق کشی کارفرمایان ناآشنا به قوانین و تبادل تجربیات بین استادکاران با تجربه و جوان از مسائل مهم این قشر است که نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم است.

وی افزود: تعیین دستمزدهای مشخص، اشتغال اتباع بیگانه، بکارگیری استادکاران باتجربه و دارای کارت مهارت، صدور پروانه اشتغال برای استادکاران، ایجاد بانک اطلاعاتی و کمیته حل اختلاف کارگران و آموزش و راهنمایی آنان نیز از دغدغه‌های کارگران ساختمانی است.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه در خصوص مشکل بیمه استادکاران بومی و باتجربه ساختمانی اظهار داشت: متأسفانه در این خصوص موانع جدی وجود دارد بطوریکه در ابتدا با مشکل صدور کارت‌های مهارت به افراد فاقد صلاحیت از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای روبه رو بودیم و در حال حاضر نیز مشکل نبود اعتبارات و عدم امکان پوشش متقاضیان جدید مطرح شده است.

مفتاحی همچنین با اشاره به پراکندگی استقرار استادکاران بومی و باتجربه ساختمانی در جای جای ساوه گفت: این امر نه تنها زیبنده یک فرد نیست، بلکه از نظر بصری نیز زیبنده شهر ساوه به عنوان بزرگترین قطب صنعتی کشور نیست.

وی با بیان اینکه هنوز جایگاه خاصی برای انتظار استادکاران باتجربه ساختمانی در این شهر احداث نشده است، گفت: درخواست ما از شهرداری این است که جایگاه خاصی برای حضور این صنف ایجاد شود تا کرامت و عزت این قشر حفظ شود.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه پایین بودن دستمزدها و مشکلات معیشتی را مسائل مبتلا به همه استادکاران بومی و با تجربه ساختمانی عنوان کرد و افزود: بیکاری معضل اصلی این قشر زحمتکش است به طوری که بسیاری از آنها خانه نشین شدند.

مفتاحی خاطرنشان کرد: استادکاران بومی ساختمانی به عنوان کف جامعه همچنین با مشکل ضعف سازمانی مواجه هستند، به گونه‌ای که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در قبال این قشر زحمتکش، انجمن‌های کارگری را یا اصلا نمی شناسند و یا اگر اندک شناختی نیز دارند، جایگاه شایسته ای برای آن قائل نیستند.

وی افزود: بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه کار، از دیگر دغدغه‌های استادکاران بومی ساختمانی است که دشواری‌های زندگی برای این قشر را دوچندان می‌کند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه گفت: هر چند سازمان تأمین اجتماعی استدلال می‌کند که استادکاران فصلی همه ایام سال را کار نمی‌کنند تا با ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند، اما این وضعیت خارج از اختیار این قشر زحمتکش است و آنان نیز دوست دارند هر روز سر کار بروند تا روزی بیشتری برای اعضای خانواده خود کسب کنند.

وی ادامه داد: با شناسایی و بررسی‌های میدانی این انجمن از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰۰۰ نفر کارت مهارت فنی درجه ۳ از سازمان فنی و حرفه ای در یافت کرده و در سامانه خدمات رفاهی نظام جمهوری اسلامی زیر مجموعه تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت شده اند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه با اشاره به آمار بیمه شدگان استادکاران بومی عضو این انجمن گفت: از این تعداد ۲۵۰۰ نفر برای دریافت خدمات بیمه به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند که ۶۵ نفر این عزیزان فوت شده اما خانواده آنها از مزایا و حقوق کامل تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

وی افزود: همچنین از تعداد ۲۵۰۰ بیمه شده ۲۰ نفر آنها که بالای ۶۰ سال سن دارند با ۱۰ سابقه کار بازنشست شدند و ۲۰ نفرنیز به دلایلی از کار افتاده هستند که مشمول در یافت حقوق از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

مفتاحی ادامه: حمایت از مشکلات این انجمن را رسالت خود می‌دانیم و انتظار می‌رود مسئولین نیزتا حصول نتیجه همراه این مجموعه باشند.

وی خاطرنشان کرد: قریب به ۹۵ عایق کار با تجربه عضو انجمن کارگران ساختمانی هستند این قشر خدوم و زحمتکش با وجود اینکه دارای کارت عضویت عایق کاری از انجمن هستند و در سامانه خدمات رفاهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت شده اما با مشکلات عدیده ای از جمله در تأمین سوخت مواجه اند.

مفتاحی تصریح کرد: بر اساس قانون هر عایق کار که دارای کارت عضویت باشد می‌تواند روزانه از ۲ کپسول گاز برخوردار باشد اما متأسفانه به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های متولی این امر تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: با توجه به فصل کاری و همچنین سهمیه بندی شرکت گاز برای پخش کپسول گاز عایق کاران این صنف نیاز مند حمایت معاون استاندار و فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان برای دریافت سوخت هستند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه خاطرنشان کرد: با استناد به آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخت و ساز ساختمان افرادی که دارای صلاحیت و مدارک تخصصی فنی و حرفه ای هستند باید در صنعت ساختمان بکار گرفته شوند اما متأسفانه علی رغم حادثه ساختمان پلاسکو، زلزله اخیر کشور ترکیه و ساختمان متروپل که حوادث جانی و مالی بسیاری به همراه داشت که به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های فنی از سوی افراد فاقد تجربه بوده است، اما همچنان شاهد بکار گیری نیروهای اتباع افغانی بدون تجربه و مهارت در کارهای ساختمانی هستیم.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه گفت: اگر چه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بکار گیری آنان در این حرفه بخاطر عدم تجربه کافی منع شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که نیروهایی که در صنعت ساختمان سازی در شهرستان ساوه و حومه که بیشتر آنها بیمه و شناسایی شده اند دارای تخصص در حوزه‌های مختلف از جمله لوله کشی گاز و آب، آسانسور، بتون، برق نیز هستند اما بیکار هستند.

رئیس انجمن کارگران ساختمانی ساوه تصریح کرد: از استاندار محترم به عنوان نماینده ارشد دولت در استان مرکزی انتظار می‌رود باتوجه به رشته‌هایی که در صنعت ساختمان در قانون تعریف شده از استادکارانی که دارای تخصص و مهارت فنی از سازمان فنی حرفه ای هستند استفاده شود.