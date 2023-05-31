مرکز مکانیزاسیون مدیریت عملیات بندری در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بعد از ظهر چهار شنبه در این آئین اظهار کرد: بندر بوشهر اکنون مفتخر است تا با فعالیت مرکز مکانیزاسیون مدیریت برنامه ریزی عملیات بندری در سه سامانه مجزای احراز هویت خدمات بندری، مدیریت پهلو دهی و تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و همچنین مدیریت تردد کامیون‌ها را در راستای وظایف حاکمیتی، نظارت و تکریم ارباب رجوع اجرایی کند.

محمد شکیبی نسب بیان کرد: با فعالیت سامانه مدیریت پهلو دهی و تخلیه و بارگیری کشتی‌ها ارائه درخواست مدارک مربوط به ثبت نوبت پهلو دهی شناور و آغاز عملیات تخلیه و بارگیری به دفتر نظارت، اعلام زمان آغاز و پایان تخلیه و بارگیری به دفتر نظارت، بار گذاری مدارک ورود کشتی‌ها در سامانه جامع دریایی و صدور تاییدیه آغاز عملیات از دفتر نظارت بر بستر این سامانه انجام می‌شود.

مدیریت تردد کامیون

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در فعالیت سامانه مدیریت تردد کامیون نیز با بازخورد بسیار خوب این سامانه از تجمع کامیون‌ها در محوطه بندی و همچنین ترافیک بیش از سه کیلومتری در پشت درب محوطه بندری به حداقل برسد.

شکیبی نسب ادامه داد: سامانه مدیریت تردد کامیون با ارتباط پایدار با سامانه راهداری و سرویس نوبت دهی سازمان راهداری، موضوع ورود و خروج ناوگان کامیونی را از ابتدا تا انتها مدیریت و همچنین از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری می‌‎کند.

وی افزود: در مقاطعی در نبود سامانه مدیریت تردد کامیون شاهد توقف ۳۰ تا ۴۰ روز کامیون‌‎ها در محوطه بندر بوشهر بودیم که با راه اندازی سامانه یاد شده از توقف طولانی مدت کامیون‌ها جلوگیری می‌کند.

تسهیل در ورود و خروج شناورها

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: تسهیل در ورود و خروج شناورها در بندر بوشهر نیز وضعیت مشابه کامیون‌ها محقق شده است.

وی یادآور شد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بهره گیری از توان و کارایی متخصصان بومی اکنون به عنوان الگویی مناسب برای سایر بنادر از حیث سامانه‌های مرتبط با فعالیت‌های بندری محسوب می‌شود.