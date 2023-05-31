مرکز مکانیزاسیون مدیریت عملیات بندری در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بعد از ظهر چهار شنبه در این آئین اظهار کرد: بندر بوشهر اکنون مفتخر است تا با فعالیت مرکز مکانیزاسیون مدیریت برنامه ریزی عملیات بندری در سه سامانه مجزای احراز هویت خدمات بندری، مدیریت پهلو دهی و تخلیه و بارگیری کشتیها و همچنین مدیریت تردد کامیونها را در راستای وظایف حاکمیتی، نظارت و تکریم ارباب رجوع اجرایی کند.
محمد شکیبی نسب بیان کرد: با فعالیت سامانه مدیریت پهلو دهی و تخلیه و بارگیری کشتیها ارائه درخواست مدارک مربوط به ثبت نوبت پهلو دهی شناور و آغاز عملیات تخلیه و بارگیری به دفتر نظارت، اعلام زمان آغاز و پایان تخلیه و بارگیری به دفتر نظارت، بار گذاری مدارک ورود کشتیها در سامانه جامع دریایی و صدور تاییدیه آغاز عملیات از دفتر نظارت بر بستر این سامانه انجام میشود.
مدیریت تردد کامیون
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در فعالیت سامانه مدیریت تردد کامیون نیز با بازخورد بسیار خوب این سامانه از تجمع کامیونها در محوطه بندی و همچنین ترافیک بیش از سه کیلومتری در پشت درب محوطه بندری به حداقل برسد.
شکیبی نسب ادامه داد: سامانه مدیریت تردد کامیون با ارتباط پایدار با سامانه راهداری و سرویس نوبت دهی سازمان راهداری، موضوع ورود و خروج ناوگان کامیونی را از ابتدا تا انتها مدیریت و همچنین از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری میکند.
وی افزود: در مقاطعی در نبود سامانه مدیریت تردد کامیون شاهد توقف ۳۰ تا ۴۰ روز کامیونها در محوطه بندر بوشهر بودیم که با راه اندازی سامانه یاد شده از توقف طولانی مدت کامیونها جلوگیری میکند.
تسهیل در ورود و خروج شناورها
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: تسهیل در ورود و خروج شناورها در بندر بوشهر نیز وضعیت مشابه کامیونها محقق شده است.
وی یادآور شد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بهره گیری از توان و کارایی متخصصان بومی اکنون به عنوان الگویی مناسب برای سایر بنادر از حیث سامانههای مرتبط با فعالیتهای بندری محسوب میشود.
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