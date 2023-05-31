به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهادی فرخ تبار عصر امروز چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه استانی احداث و توسعه پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی خوزستان بیان کرد: پایانه‌های صادراتی یکی از مهمترین زیرساخت‌های تخصصی تجارت در زمینه صادرات کالا و محصولات است که با ایجاد بستری مناسب آماده سازی محصولات کشاورزی با مزیت رقابت صادراتی و رعایت استانداردهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تولیدات داخلی و نیز شناسایی و معرفی تجار احداث می‌گردند.

وی با بیان اینکه پایانه صادراتی، پایانه‌ای است که خدمات لازم و تخصصی را به صادرکنندگان یک یا چند محصول تولیدی و صادراتی مشابه و خاص ارائه می‌کند، اظهار کرد: دامنه‌های این فرایند شامل وزارت جهاد کشاورزی، تجار، اتحادیه‌ها، تشکل‌های صنفی، شرکت‌ها، تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صادر کنندگان، توزیع کنندگان و بهره برداران است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار بر عهده دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: در این راستا نیز ۲ کارگروه ملی و استانی با وظایف و ترکیب مشخص تشکیل شده است.

فرخ تبار به کارگروه ملی احداث و توسعه پایانه‌های صادراتی اشاره و اظهار کرد: کارگروه ملی از دفتر توسعه صادرات، دفتر صنایع غذایی و تبدیلی، سازمان امور اراضی، دفتر امور اقتصادی و دفاتر تخصصی معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است.

وی گفت: اعضای کارگروه استانی از نمایندگان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی خوزستان، نمایندگان معاونت‌های تخصصی جهاد کشاورزی، نمایندگان معاونت‌های برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان، نمایندگان امور اراضی استان، نمایندگان عمرانی استاندار، نمایندگان عمرانی وزارت راه و شهرسازی استان، نمایندگان سازمان استاندارد و نمایندگان آب و فاضلاب استان تشکیل می‌شود.

وی به مراحل بررسی درخواست و صدور موافقت نامه‌های اصولی طرح احداث پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: کارگروه استانی پس از دریافت تقاضا و طرح توجیهی متقاضیان سرمایه گزاری برای احداث پایانه‌های صادراتی با توجه به معیارهایی از جمله بررسی تأیید اهلیت، توجیه پذیر بودن طرح ارائه شده از نظر اقتصادی، فنی و مالی، جانمایی صحیح و استقرار در نقاط جغرافیایی مناسب، توانمندی متقاضی از نظر تحصیل مجوزها و تأمین سرمایه مورد نیاز و مناسب بودن طرح ارائه شده از نظر ویژگی‌های فیزیکی مشخص شده و پتانسیل‌های بالقوه منطقه حداکثر به مدت ۳۰ روز نسبت به بررسی و اعلام نظر به کارگروه ملی در خصوص طرح احداث پایانه صادراتی اقدام می‌کند.

فرخ تبار گفت: در صورت احراز شروط گفته شده ظرف مدت یک هفته موافقت اصولی احداث پایانه صادراتی مربوطه توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: پس از دریافت استعلامات لازم توسط متقاضی و با تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان مجوز پایانه صادراتی محصولات کشاورزی توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت متبوع صادر می‌شود.

وی به تسهیلات قابل ارائه به متقاضیان این طرح اشاره و تصریح کرد: متقاضیانی که موفق به اخذ مجوز پایانه صادراتی شوند می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور از طریق دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی از تسهیلاتی نظیر معرفی به بانک‌های عامل برای استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و معرفی به دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی برای بهره‌مندی از خدمات در جهت توسعه پایانه صادراتی برخوردار شوند.

فرخ تبار گفت: هدف اصلی از احداث پایانه‌های صادراتی، ایجاد هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان نظام‌های تولید، توزیع و صادرات است و رعایت موازین صادراتی محصولات کشاورزی در اینگونه پایانه‌ها می‌تواند الگوی مناسبی در راستای تولید صادرات محور با توجه به رعایت سلایق و نیازهای بازارهای هدف صادراتی برای تولیدکنندگان کشور باشد.