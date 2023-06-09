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۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

تصادف زنجیره‌ای محور قدیم قم- تهران جان ۲ نفر را گرفت

تصادف زنجیره‌ای محور قدیم قم- تهران جان ۲ نفر را گرفت

قم- بر اثر تصادف زنجیره ای در محور قدیم قم - تهران ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر روز جمعه تصادف زنجیره‌ای در محور قدم قم به تهران رخ داد و در این حادثه چندین دستگاه خودرو به دلیل عدم رعایت فاصله طولی با هم برخورد کردند.

این حادثه که حوالی شهرک صنعتی شکوهیه قم رخ داد دو نفر دارای ۴۵ سال سن جان خود را از دست دادند.

این تصادف زنجیره‌ای دو مصدوم نیز برجای گذاشت که با حضور عوامل اورژانس ۱۱۵ قم با دو آمبولانس به مراکز درمانی شهر قم منتقل شدند.

طی ده روز اخیر این سومین حادثه تصادف زنجیره‌ای رخ داده در محورهای استان قم است که دو مورد دیگر در محور قم به گرمسار بوده است.

کد مطلب 5805746

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