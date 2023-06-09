به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر روز جمعه تصادف زنجیره‌ای در محور قدم قم به تهران رخ داد و در این حادثه چندین دستگاه خودرو به دلیل عدم رعایت فاصله طولی با هم برخورد کردند.

این حادثه که حوالی شهرک صنعتی شکوهیه قم رخ داد دو نفر دارای ۴۵ سال سن جان خود را از دست دادند.

این تصادف زنجیره‌ای دو مصدوم نیز برجای گذاشت که با حضور عوامل اورژانس ۱۱۵ قم با دو آمبولانس به مراکز درمانی شهر قم منتقل شدند.

طی ده روز اخیر این سومین حادثه تصادف زنجیره‌ای رخ داده در محورهای استان قم است که دو مورد دیگر در محور قم به گرمسار بوده است.