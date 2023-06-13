به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به حملات موشکی و پهپادی گسترده بامداد امروز روسیه به مناطق مرکزی این کشور گفت این کشور به تسلیحات نظامی بیشتری نیاز دارد.

وی دراین‌باره گفت: این حملات ثابت می‌کند که ما نیاز داریم تا جنگنده‌های اف ۱۶ و سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت بیشتری را به دست بیاریم.

در ادامه حملات موشکی و پهپادی ارتش رویسه به زیرساخت‌ها و اماکن نظامی شهرهای اوکراین خبرگزاری رویترز ساعاتی پیش به نقل از مقامات اوکراینی اعلام کرد ارتش روسیه بامداد امروز سه‌شنبه با حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای، شهر «کریفی ریه» در منطقه دنیپروپتروفسک واقع در مرکز اوکراین را بمباران کرده است.

«سِرهای لیساک»، فرماندار این منطقه ضمن تأیید حمله به تأسیسات و مناطق نظامی این شهر اعلام کرد که شماری در این حملات موشکی کشته و زخمی شدند.

هم‌زمان رسانه‌های روسی از جمله اسپوتنیک می‌گویند که آژیر حمله هوایی در تمام مناطق اوکراین به صدا درآمده است. این حملات موشکی ارتش روسیه هم‌زمان را ضدحملات گسترده اوکراینی در مناطق مختلف انجام می‌شود؛ ضدحملاتی که مقامات اوکراینی و غربی مدعی هستند که در روزهای گذشته با موفقیت در حال پیشروی است، درحالی‌که روس‌ها می‌گویند که ارتش اوکراین در مناطق مختلف متحمل خسارات سنگین در بُعد نیروی انسانی و تجهیزات نظامی شده است.

ارتش روسیه در ماه‌های اخیر راهبرد و تاکتیک خود را در میدان جنگ تغییر داده و با حملات موشکی و پهپادی گسترده، زیرساخت‌های اوکراین را بمباران می‌کند. حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر پارسال آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساخت‌های انرژی اوکراین از بین رفته است.

پس از حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بارها از آمریکا و مقامات اروپایی درخواست کرد که سامانه‌های پدافندی پیشرفته از جمله پاتریوت در اختیار این کشور قرار دهند.

«مارک هرتلینگ»، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در گفت‌وگو با نشریه «نیوزویک» درباره زمان عملیاتی‌شدن سامانه پاتریوت در خاک اوکراین اعلام کرد نیروهای اوکراینی برای مقابله با حملات موشکی روسیه، نمی‌توانند به این زودی‌ها از سامانه ضدموشکی و پیشرفته پاتریوت استفاده کنند. مارک هرتلینگ دراین‌باره گفت: اوکراین ماه‌ها نیاز به آماده‌سازی برای استفاده از سامانه پیشرفته ضدموشکی پاتریوت دارد. این سامانه نمی‌تواند کل خاک اوکراین را در برابر حملات موشکی، محافظت کند. وی همچنین افزود: اگر کسی تصور می‌کند با پاتریوت می‌توان کل مرز ۸۰۵ کیلومتری بین اوکراین و روسیه را محافظت کند، هیچ چیزی از عملکرد و نحوه کار این سامانه ضدموشکی نمی‌داند.

وزارت دفاع روسیه دو هفته پیش هنگام حمله موشکی گسترده به شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین اعلام کرد که یگان موشکی ارتش این کشور در جریان این حملات یک سامانه پاتریوت آمریکایی مستقر در این شهر را منهدم کردند.