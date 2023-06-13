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۲۳ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

معاون هماهنگ کننده سپاه استان زنجان خبر داد؛

اعزام ۶۲۰۰ زنجانی به اردوهای راهیان نور جنوب و غرب کشور

اعزام ۶۲۰۰ زنجانی به اردوهای راهیان نور جنوب و غرب کشور

زنجان- معاون هماهنگ کننده سپاه استان زنجان گفت: ۶۲۰۰ زنجانی به اردوهای راهیان نورجنوب و غرب کشور اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سهندی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان با بیان اینکه اعزام راهیان نور از اردیبهشت آغاز شده است، گفت: ۶۲۰۰ نفر زنجانی به اردوهای راهیان نورجنوب و غرب کشور اعزام می‌شوند و این اعزام‌ها یک برنامه متمرکز کشوری است و در آن حضور آحاد مردم پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان زنجان گفت: سهمیه اقشار مختلف برای این اردوها پیش‌بینی شده است و امیدواریم مانند سال‌های گذشته شاهد همکاری خوب دستگاه‌های مرتبط در برگزاری این اردوها باشیم.

سهندی افزود: اهمیت راهیان نور بر همگان واضح و مبرهن است و به فرموده رهبر معظم انقلاب راهیان نور یک عملیات مهم فرهنگی است که تأثیرات زیادی روی قشر جوان و نوجوان دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام علاقه مندان به اردوهای راهیان نور غرب و جنوب، ادامه داد: در این اردوها از یک منظر عملیات فرهنگی و از منظری دیگر مصادیق گردشگری فرهنگی مورد توجه است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان نیز در این جلسه گفت: راهیان نور بهترین فرصت برای آشنایی جوانان و نوجوانان برای شناخت و الگوگیری از رزمندگان است.

سید شمس‌الدین موسوی افزود: مدیران و مسئولان استانی باید از این اقدام فرهنگی پشتیبانی کنند و آن را یک سرمایه‌گذاری فرهنگی بدانند.

وی با اشاره به اینکه برپایی کاروان‌های راهیان نور ادامه همان جنگ است، اما به شکل فرهنگی، افزود: راهیان نور فرصتی برای تجدید پیمان با شهداست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان به سهمیه استان در حوزه اعزام راهیان نور اشاره کرد و گفت: در قالب راهیان نور جنوب کشور چهار هزار و ۶۳۴ نفر به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در ایام تابستان نیز در قالب اردوهای عمومی خانوادگی، دانش‌آموزی و دانشجویی اعزام به این مناطق را خواهیم داشت.

کد مطلب 5808987

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