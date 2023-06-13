اعزام ۶۲۰۰ زنجانی به اردوهای راهیان نور جنوب و غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سهندی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان با بیان اینکه اعزام راهیان نور از اردیبهشت آغاز شده است، گفت: ۶۲۰۰ نفر زنجانی به اردوهای راهیان نورجنوب و غرب کشور اعزام می‌شوند و این اعزام‌ها یک برنامه متمرکز کشوری است و در آن حضور آحاد مردم پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان زنجان گفت: سهمیه اقشار مختلف برای این اردوها پیش‌بینی شده است و امیدواریم مانند سال‌های گذشته شاهد همکاری خوب دستگاه‌های مرتبط در برگزاری این اردوها باشیم.

سهندی افزود: اهمیت راهیان نور بر همگان واضح و مبرهن است و به فرموده رهبر معظم انقلاب راهیان نور یک عملیات مهم فرهنگی است که تأثیرات زیادی روی قشر جوان و نوجوان دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام علاقه مندان به اردوهای راهیان نور غرب و جنوب، ادامه داد: در این اردوها از یک منظر عملیات فرهنگی و از منظری دیگر مصادیق گردشگری فرهنگی مورد توجه است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان نیز در این جلسه گفت: راهیان نور بهترین فرصت برای آشنایی جوانان و نوجوانان برای شناخت و الگوگیری از رزمندگان است.

سید شمس‌الدین موسوی افزود: مدیران و مسئولان استانی باید از این اقدام فرهنگی پشتیبانی کنند و آن را یک سرمایه‌گذاری فرهنگی بدانند.

وی با اشاره به اینکه برپایی کاروان‌های راهیان نور ادامه همان جنگ است، اما به شکل فرهنگی، افزود: راهیان نور فرصتی برای تجدید پیمان با شهداست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان به سهمیه استان در حوزه اعزام راهیان نور اشاره کرد و گفت: در قالب راهیان نور جنوب کشور چهار هزار و ۶۳۴ نفر به مناطق عملیاتی اعزام شدند و در ایام تابستان نیز در قالب اردوهای عمومی خانوادگی، دانش‌آموزی و دانشجویی اعزام به این مناطق را خواهیم داشت.