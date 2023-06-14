افزایش قابل توجه سرمایه گذاری جوازهای تاسیس صادره در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گلشنی منفرد روز چهارشنبه گفت: طی دو ماهه نخست سال جاری ۱۸۲ مورد جواز تاسیس صنعتی در سطح استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه میزان جواز تاسیس صادره در دو ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۴۸ مورد بوده است افزود: حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده برای راه اندازی این طرح ها بالغ بر ۱۳۱ هزار میلیارد ریال است.

گلشنی یادآور شد: با توجه به اینکه حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده در مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال می باشد، شاهد رشد ۴۹۵ درصدی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده برای این طرح ها هستیم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: پیش بینی می گردد با راه اندازی این طرح ها زمینه اشتغالزایی برای ۴ هزار و ۵۲ نفر در استان فراهم شود.

گلشنی افزود: ۱۱۰ مورد از جوازهای تاسیس صادره در شهرستان زنجان با سرمایه گذاری پیش بینی شده ۴۰ هزار میلیارد ریال است.