کمتر از ۲ هزار حلقه چاه در استان دارای کنتور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی صبح پنج شنبه در همایش منطقه‌ای سازگاری با خشکسالی در کشاورزی که با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به کاهش بارندگی‌ها و کشاورزی بودن منطقه از سال گذشته تا کنون این استان با شرایط سخت کم آبی روبرو بوده است.

وی افزود: به دلیل خشکسالی اخیر بیشترین ضرر متوجه مزارع گندم شده به طوری که ۴۸ هزار هکتار به دلیل سبز نشدن و کم آبی از بین رفته است.

برزعلی گفت: در آبگیری سدها نسبت به سال‌های قبل نیز رقم قابل ملاحظه‌ای نداشته‌ایم و در ماه‌های قبل بهمن و اسفند که محصولات کاشته شده از جمله گندم نیازمند آب سدها از جمله وشمگیر بودند با مشکل بی آبی سدها مواجه شدیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: ۲۴ درصد از اراضی استان که ۲۴۰ هزار هکتار را شامل می‌شود، اراضی آبی هستند و باید در برنامه‌های جدید به سمتی برویم که ابتدا آبیاری نوین و کشت گلخانه‌ای را در استان رواج دهیم.

وی گفت: خشکه کاری برنج به جای کشت شالی غرقابی از دیگر برنامه‌های این سازمان برای مقابله با خشکسالی بود که در تعدادی از مزارع استان انجام شده است.

وی ادامه داد: استان گلستان دارای ۳۰ هزار هکتار باغ است که نیازمند آبیاری هستند و این در حالی است که استان سوم کشور در کاهش بارندگی‌ها هستیم.

برزعلی گفت: مهمترین چالش‌های تولید در سال گذشته، عدم رعایت تاریخ کشت، عدم امکان کنترل به موقع علف‌های هرز، عدم تأمین اعتبارات تعمیرات و نوسازی اراضی، کمبود رطوبت و عدم استفاده از کودهای شیمایی از جمله سرک موجب شد تا تولیدات اراضی یا کاهش یابد و یا از بین برود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، گفت: به دنبال ایجاد نخستین رصد خانه کشاورزی کشور در استان هستیم و معتقدیم که وقتی تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن است باید به سمت کشت‌های جایگزین، کشت‌های گلخانه‌ای و استفاده از مدیریت نوین در بخش کشاورزی برویم.