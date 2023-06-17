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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

پیش‌بینی افزایش موقت غبار محلی و کاهش کیفیت هوا در البرز

پیش‌بینی افزایش موقت غبار محلی و کاهش کیفیت هوا در البرز

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز گفت: افزایش موقت غبار محلی و کاهش کیفیت هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی نسبتاً پایدار در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: با توجه به چینش فشار سطح زمین در بعضی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، افزایش موقت غبار محلی و کاهش کیفیت هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید و در بعضی ساعات گرد و خاک است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۴ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۲۰ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد و گرد و خاک است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۵ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۲۴ متر بر ثانیه است.

کد مطلب 5812664

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