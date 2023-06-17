برخورد ۴۰۵ با کامیون در اسفراین یک کشته بر جا گذاشت

سرهنگ محمد روهنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد حادثه رانندگی در محور عباس آباد به اسفراین بلافاصله گشت پلیس راه و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان داشت: متأسفانه در این حادثه راننده خودروی سواری ۴۰۵ به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین این خودرو نیز مجروح که به بیمارستان منتقل شد.

وی بیان کرد: رانندگان با سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی تردد کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث تلخ و دلخراش نباشیم.