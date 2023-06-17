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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین:

برخورد ۴۰۵ با کامیون در اسفراین یک کشته بر جا گذاشت

برخورد ۴۰۵ با کامیون در اسفراین یک کشته بر جا گذاشت

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از برخورد یک دستگاه خودروی ۴۰۵ سواری با کامیون ایسوزو که منجر به کشته شدن یک نفر شد، خبر داد.

سرهنگ محمد روهنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد حادثه رانندگی در محور عباس آباد به اسفراین بلافاصله گشت پلیس راه و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین بیان داشت: متأسفانه در این حادثه راننده خودروی سواری ۴۰۵ به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و سرنشین این خودرو نیز مجروح که به بیمارستان منتقل شد.

وی بیان کرد: رانندگان با سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی تردد کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث تلخ و دلخراش نباشیم.

کد مطلب 5812669

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