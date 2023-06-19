به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای تحریریه خبرگزاری مهر گلستان، اظهار کرد: رسانههای داخلی کشور نقش بسیار مهمی در رابطه با خنثی کردن هجمه دشمنان و آگاه سازی مردم نسبت به تفرقه افکنی دارند.
وی افزود: رسانههای معاند و تفرقه افکن با بزرگ نشان دادن برخی مسائل کف جامعه در فضای مجازی، همواره سعی در نا امید کردن مردم دارند و با توسعه فضای مجازی، در نتیجه فتنه این رسانهها برای دروغ پردازی و تشویش اذهان عمومی بیشتر میشود.
مهاجر ادامه داد: این وظیفه رسانههای انقلابی است که با ارائه اخبار و تصاویر درست از جامعه علاوه بر خنثی کردن توطئه رسانههای کذب، واقعیت را آنگونه که هست به مردم نشان بدهند.
وی بیان کرد: رسانهها نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات مردم دارند و در بسیاری از مواقع عامل توسعه و یا رفع مشکلات میشوند.
مهاجر در ادامه گفت: فراموش نکنیم که قرار است در مسیری قلم بزنیم که همواره آموزههای دینی به ما القا شده و باید دراین راه راستگو باشیم.
وی ضمن اشاره به اینکه با نزدیک شدن انتخابات رسالت اطلاع رسانی سنگینتر میشود، اظهار کرد: روایتگری صحیح و ندادن آدرسهای غلط به مردم یکی از اساسیترین اصول اخلاق حرفهای رسانه است که باید توجه ویژه ای به آن بشود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: اینکه عدهای فکر میکنند با انتشار برخی اخبار کذب میتوانند فضای امنیتی و اجتماعی جامعه را سلب کنند و مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند، فکر بیهودهای است و جواب نخواهد داد.
وی افزود: در حال حاضر همه تدابیر برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات مجلس در استان مهیا شده، کمیتههای ستاد انتخابات مشخص و نظارت کاملی بر همه ابعاد انتخابات انجام شده است.
اجازه جولان به افراد سودجو را نمیدهیم
مهاجر گفت: با توجه به اینکه گلستان همواره وضعیت امنیتی خوبی در عرصههای مختلف داشته لذا این بار هم انتخابات در فضایی آرام و بدون تنش برگزار خواهد شد، چرا که دستگاههای امنیتی و انتظامی اجازه جولان به افراد سودجو را حتی در فضای مجازی نخواهند داد.
گفتنی است در این دیدار حجت الاسلام عباسعلی گرزین، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان و هیأت همراه معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز حضور داشتند.
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