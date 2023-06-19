به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی به افزایش فقر و آمار نگرانکننده شهروندان آمریکایی که در اثر این پدیده جان خود را از دست میدهند، پرداخت.
این نشریه در گزارش خود نوشت: بر اساس پژوهش جدیدی که صورت گرفته، ایالات متحده در رابطه با فقر با ظلم داخلی دستوپنجه نرم میکند؛ چراکه همزمان با افزایش داراییهای ثروتمندان آمریکایی، سالانه هزاران آمریکایی دیگر در نتیجه عدم درآمد کافی، جان خود را از دست میدهند.
بر اساس یافتههای پژوهش دانشگاه کالیفرنیا، تنها در سال ۲۰۱۹، میتوان دلیل مرگ ۱۸۳ هزار آمریکایی ۱۵ ساله و بیشتر را فقر ارزیابی کرد. این افراد کمتر از ۵۰ درصد میانگین سرانه درآمد در ایالات متحده را کسب کردهاند.
طبق این پژوهش، سازمان آمار آمریکا، در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که نزدیک به ۳۴ میلیون آمریکایی، یعنی حدود ۱۰.۵ درصد جمعیت این کشور، در فقر به سر میبرند.
بر اساس آمارها، فقر در آمریکا همچنان یکی از مشکلات بزرگ به شمار میآید. بر اساس نظرسنجی صورتگرفته توسط نشریه نیوزویک و مؤسسه پژوهش و آمار «Redfield & Wilton Strategies»، آمریکا در مقایسه با کشورهای همسطح خود از نظر ثروت توزیعشده، با فقر بیشتری روبروست.
این نظرسنجی در یک جامعه آماری ۱۵۰۰ نفری صورت پذیرفته و بر اساس آن ۵۳ درصد از شهروندان آمریکایی نسبت به سطح فقر در کشور خود «بسیار نگران» هستند.
همچنین ۲۱ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردهاند که از قِبَل شغل اصلی خود، درآمد کافی جهت پرداخت هزینههای زندگی یا حفظ سطح زندگی خانواده خود را کسب نمیکنند.
۵۲ درصد از جامعه آماری این نظرسنجی نیز اظهار داشتهاند که مجبورند برای پرداخت هزینههای روزمره زندگی، بیش از یک شغل داشته باشند. سن بیشتر این افراد بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده و ۷۷ درصد از آنان اعلام کردهاند که چندین شغل دارند.
نیوزویک در گزارش خود، وجود این سطح از فقر در ایالات متحده را نتیجه مستقیم سیاستهای اجتماعی ضعیف دولت آمریکا و سیاستمداران آمریکایی دانسته است.
نظر شما