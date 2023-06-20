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۳۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

خرید و فروش طلا فقط با فاکتور قابل استعلام سامانه جامع تجارت

خرید و فروش طلا فقط با فاکتور قابل استعلام سامانه جامع تجارت

بر اساس ابلاغیه وزارت صمت خرید و فروش طلا فقط با فاکتور قابل استعلام سامانه جامع تجارت باید انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت با ارسال نامه‌ای خطاب به اتاق اصناف ایران موضوع خرید و فروش طلا با فاکتور قابل استعلام سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.» از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

لازم به ذکر است زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

خرید و فروش طلا فقط با فاکتور قابل استعلام سامانه جامع تجارت

کد مطلب 5815302
سمیه رسولی

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