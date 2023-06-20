تحریم قضات بالاتر از تحریم نظام اسلامی نیست

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دشمنان انقلاب ۴۳ سال است که ملت ایران را مدام تحریم می‌کنند اما از این کار بیهوده خود هیچ نتیجه‌ای نگرفتند.

وی در مورد تحریم اخیر اعلام شده از سوی کانادا در مورد قضات ایران تصریح کرد: تحریم آنها هیچ نتیجه‌ای ندارد و جز افتخار ما است چرا که ما نه کانادا می‌رویم و نه حساب بانکی در آن کشور داریم.

دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته نیز خود بنده را تحریم کردند ولی این تحریم‌ها هیچ ارزشی ندارد و نظام غرب با شدت گرفتن تحریم‌ها به این نتیجه رسیده که با این اقدامات خباثت آلود نمی‌تواند ملت ایران را به نقطه تسلیم بکشاند.

حجت الاسلام منتظری افزود: با حضور و همراهی مردم ما نگران تحریم‌ها نیستیم و تلاش مسئولان و دلسوزان این نظام بر این است تا از این تحریم‌ها عبور کرده و به قوت و قدرت جمهوری اسلامی ایران بیفزاییم.

وی در مورد رویکرد مجموعه قضائی در حل مشکلات مردم و تلاش برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: امروز مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی فراوانی روبه رو هستند اما در کنار این نارسایی‌ها و مشکلات دولتمردان نیز اهتمام جدی به خرج می‌دهند تا گره گشای این نارسایی‌ها باشند.

حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: مشکلاتی که منشأ داخلی دارد با تلاش مسئولان کشوری در حال تدبیر و گره گشایی است تا موانع پیشرفت کشور و عرصه تولید و اشتغال رفع شود.

وی نگاه مسئولان را نگاه خدمتگزاری صادقانه اعلام کرد و ادامه داد: در استان اردبیل نیز برای پروژه‌های مختلف سرمایه گذاری، تولیدی و صنعتی تدبیری مناسب اندیشیده شده تا مشکلات آنها در حوزه‌های مختلف برطرف شود.

دادستان کل کشور ورود دستگاه قضا را در این حوزه یادآور شد و بیان کرد: امیدواریم در سطح ملی و استانی این مشکلات و نارسایی‌ها رفع شود.