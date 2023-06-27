به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تأمین آزادیهای مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاهها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم میرسد.
حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار که در آستانه سالگرد حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ و شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ نفر از اصحاب امام در بمبگذاری منافقین صورت گرفت، دکتر بهشتی را دارای رتبه عالی علمی حوزوی، بسیار پرکار، مصداق بارز نظم، مبتکر، پر حوصله برای شنیدن حرفها حتی حرفهای مخالفان و بدور از ریا و تظاهر برشمردند و گفتند: خصوصیات اخلاقی و کاری بهشتی امروز هم، برای همه درسآموز است.
ایشان آشنایی دقیق با زوایای قوه قضائیه را از محسَّنات آقای محسنی اژهای دانستند و این قوه را از مهمترین ارکان و ستونهای اصلی نظام خواندند که اقدامات مثبت آن تأثیرات شگرفی بر زندگی مردم و پیشبرد اهداف نظام دارد و اقدامات احتمالی منفیاش، اختلال و ضربات مهم به همراه میآورد.
رهبر انقلاب پیشرفت دستگاه قضا در عمل به بخشی از مسائل مطرح شده در دیدار سال گذشته با قوه قضائیه را خوب ارزیابی کردند و در عین حال گفتند: در برخی بخشها هم پیشرفتی نبوده است و به هر حال مهم این است که قضاوت درباره فعالیتهای قوه قضائیه و هر دستگاه دیگر، بر آمارها و کمیتها متمرکز نباشد بلکه خروجی و نتیجه نهایی کار که به دست مردم میرسد باید معیار و منشأ داوری باشد.
حضرت آیتالله خامنهای بار دیگر با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.
تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهتگیریها و یا برخی مدیران، تأمین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.
ایشان، جانشین پروری و پرورش نیروهای کارآمد و متخصص را هم لازمه تحول و پیشرفت کارهای دستگاهها خواندند که باید مورد توجه جدی همه مسئولان باشد.
مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسانهای شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سختترین کارها را انجام میدهند اما سو استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش میکند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه میشود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.
ایشان، شایعات افراد مغرض و مریضالقلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از واقعیت دانستند اما گفتند: فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید ریشهکن کنید.
حضرت آیتالله خامنهای، با اشاره به مُسری بودن فساد در صورت عدم برخورد افزودند: در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاههای دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشاء و مبادی فساد در مجموعههای تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود.
رهبر انقلاب در نکتهای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
حضرت آیتالله خامنهای وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند: جلوگیری از ترساندن و بر هم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تأمین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامهریزی و انضباط و قاعده، این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد.
رهبر انقلاب تأمین آزادیهای مشروع مردم را هم مهم دانستند و گفتند: بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادیهایی که شرع اجازه میدهد باید برای مردم تأمین شود که دستگاههای قدرت معمولاً معارض این آزادیها میشوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند.
ایشان برنامهریزی و ایجاد سازوکار سنجیده و اندیشیده را لازمه عمل دستگاه قضائی به وظیفه قانونی پیشگیری از جرم خواندند و گفتند: اینگونه کارهای مهم با اقدامات فردی، موردی و ریاستی به نتیجه لازم نمیرسد و برنامه نیاز دارد.
«ضرورت برخورد خوب با مراجعان» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: کسی که به دادگستری مراجعه میکند اگر با اخم مواجه شود دل شکسته بیرون میآید حتی اگر به کار او رسیدگی شود، بنابراین باید وظیفه برخورد خوب با مردم را با صبر و تحمل انجام داد.
حضرت آیتالله خامنهای در نکته پایانی، تصویر رسانهای قوه قضائیه را تصویر خوبی ندانستند و گفتند: از رسانه و تبلیغات برای نشان دادن و اطلاعرسانی کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به درستی استفاده نمیشود که بخشی از این ضعف ناشی از صداوسیما و دستگاههای رسانهای است اما بخش دیگر آن مربوط به خود قوه قضائیه است.
ایشان، نشستهای رئیس قوه قضائیه با قشرهای مختلف را بسیار مهم خواندند و افزودند: جلسات با حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دانشجویان و جوانان اهل فکر و نظر، اساتید، روحانیون و کسبه، موجب گسترش افقهای تازه در مقابل قوه قضائیه میشود که این مباحث باید به شکل درست انعکاس رسانهای داشته باشند.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، در گزارشی از فعالیتها و اقدامات مختلف این قوه، تعامل و همکاری با سایر قوا و همچنین نخبگان و قشرهای مختلف مردم را بیسابقه عنوان کرد و گفت: محصول این نشستها تشخیص و تعیین اولویتها و اتخاذ راهحلهای مورد اجماع برای رفع مشکلات بوده است.
محسنی اژهای هوشمند سازی و استفاده حداکثری از فناوریهای جدید را هم از جمله اولویتهای قوه قضائیه برشمرد و افزود: این کار در جلوگیری از فساد، شناخت مشکلات، کوتاه کردن فرایندها و کم کردن هزینهها تأثیر زیادی داشته است.
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