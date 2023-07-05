نمایش کمدی فانتزی «دون ژوان» در اصفهان روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کمدی فانتزی «دون ژوان» براساس افسانه دون ژوان و نمایشنامه ضیافت سنگ مولیر و کارگردانی صبا نساج پور از ۱۱ تا ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۱۵، در سالن تماشای تالار هنر اصفهان روی صحنه می‌رود.

در این ارتباط صبا نساج پور با اشاره به موضوع نمایش اظهار داشت: «دون ژوان» بر اساس افسانه دون ژوآن (اُپرای دون ژوآن) که شخصیتی مشهور در تاریخ هنر و ادبیات است و همچنین با نگاهی به نمایشنامه کلاسیک دون ژوآن یا ضیافت سنگ اثر مولیر، شکل گرفته است و موضوع نمایش به سرگذشت دون ژوآن تنوریو می‌پردازد که اشراف‌زاده‌ای عاشق‌پیشه است. او در مسیر خود برای به دست آوردن دونا آنا که مدعیست یگانه عشق زندگانی‌اش است، با اسگانارل نوکر وفادار خود همراه شده و اتفاقات بسیاری برای آنها به وقوع می‌پیوندد.

وی اضافه کرد: البته پایان کار در نمایشنامه اصلی با نمایش ما متفاوت است و به گونه‌ای که روند قصه از یک جایی به بعد، کاملاً با آثار اصلی متفاوت است و سرنوشت متفاوتی نیز برای دون ژوآن رقم خواهد خورد.

کارگردان نمایش «دون ژوان» در خصوص جزئیات و تغییرات این اثر اظهار داشت دون ژوان روایتگر قصه‌ای کلاسیک و آشنایی است که به عشقی واقعی اشاره دارد که شاید از سوی بسیاری از انسان‌ها از آن چشم پوشی شده و ظواهر فریبنده امر، جلوی شکوفایی و پختگی آن را می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه قصه نمایش به صورت فانتزی و کمدی است. سعی شده در عین وفاداری به قصه اصلی اُپرای دون ژوآن، همچنین کاراکترها و کلیت روایت داستانی نمایشنامه مولیر، به دون ژوآن نگاهی نو و متفاوت صورت بگیرد که تا حدودی هم برای تماشاگران به روز تر و ملموس‌تر و قابل باورتر باشد و هم اصول خود را حفظ نماید.

نساج پور در ادامه با اشاره به مدت زمان یک ساعت و پانزده دقیقه‌ای اجرای این اثر عنوان کرد دون ژوان قبلاً اجرایی نداشته است و این نخستین اجرایی آن در اصفهان است. نساج پور در مورد طراحی صحنه این نمایش گفت: در اجرای صحنه فقط از چوب استفاده شده و دکور به صورت مینیمال و کاربردی طراحی شده است. همچنین سعی شده در اکسسوار و لباس نیز تا حدودی به اسپانیای قرن ۱۸ و ۱۹ نزدیک شویم. در سبک اجرا هم با توجه به راوی بودن اسگانارل، نوکر دون ژوآن، در برخی از قسمت‌ها از فاصله گذاری بهره گرفته شده و لوکیشن ها و مکان‌ها، تا حدودی به صورت سیال در چرخش است.

گفتنی است بازیگران این نمایش عبارت اند از: بهزاد سیفی، امیرحسین خامسی پور، مهدی احمدی پرور، شیما مشکل گشا، سحر سلیمانی، هانیه قاسمی و فاطمه نادری. طراح و کارگردان این نمایش نیز صبا نساج پور است.