نجات جان ۶گردشگر در آبهای هندورابی/تمام سرنشینان شناور سالم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامدادی بیان داشت: ساعت ۱۶ روز گذشته پس از دریافت گزارش از پلیس ۱۱۰، ناجی ۱۲ به سمت جزیره هندورابی اعزام و عملیات جستجو آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از تلاش ۲ ساعته عملیات جستجو برای یافتن شناور مفقود شده، ۶ گردشگر که ۴ نفر آن مرد و ۲ نفردیگررا بانو تشکیل می‌دادند ومسیرشان را از هندورابی به سمت کیش گم و سوخت شناور آنها نیز تمام شده بود، با موفقیت نجات یافته و در ساعت ۲۰:۵۰ دقیقه شب گذشته سالم به بندرگاه کیش منتقل شدند.

جزیره هندورابی با مساحتی حدود ۲۲ کیلومتر مربع یکی از جزایر تابع بخش کیش به شمار می‌رود.

این جزیره که از سمت جنوب شرقی با جزیره کیش ۲۸ کیلومتر فاصله و از سمت غرب در ۲۴ کیلومتری جزیره لاوان و ۲۰ کیلومتری جزیره شیدور قرار دارد، از جزیره‌های کوچک برای گردشگری و تفریحات دریایی در خلیج فارس به شمار می‌رود.