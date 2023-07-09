همایش «تعالی خانواده و سبک زندگی اسلامی» در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تعالی خانواده و سبک زندگی اسلامی با محوریت استحکام خانواده و با هدف تعمیق بخشیدن و گسترش فرهنگ اسلامی در بین خانواده‌های پرسنل و بازنشستگان این اداره کل شامگاه شنبه ۱۷ تیرماه در مجتمع تفریحی باغ ثامن شهر زاهدان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در ابتدای این مراسم ضمن تسلیت شهادت دو تن از پرسنل خدوم نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه با اعضای گروهک تروریستی در محل در کلانتری ۱۶ زاهدان، افزود: در سازمان تبلیغات، با توجه به اینکه کار ما مربوط به فرهنگ جامعه است از این حیث باید در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، حکیمانه عمل کرد تا تأثیرگذار باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی ادامه داد: آرامش و ثبات قدم و طمانینه ای که ما نیاز داریم، با تمامی دستگاه‌های اجرایی فرق دارد از این جهت اجر و ثوابی که همسران و فرزندان برای بودن در کنار ما در راستای پیشبرد این کارهای فرهنگی انجام می‌دهند قطعاً چند برابر است و ما قدردان زحمات شما هستیم.

نزول آیه تطهیر و جریان مباهله؛ الگویی برای پیشرفت در خانواده

یک کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه نزول آیه تطهیر و جریان مباهله، نشانگر اهمیت جایگاه خانواده در اسلام است، ادامه داد: اینکه پیامبر اسلام (ص) با نزدیک ترین اعضای خانواده اش به میعادگاه می‌رود از دو منظر قابل بحث است، ابتدا از منظر اهمیت جایگاه خانواده رسالت در نزد خداوند متعال و دوم نشان دادن جایگاه خانواده در دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام و المسلمین منصور باقربیک تبریزی با بیان اینکه تمام تلاش و دسیسه دشمنان بر سست کردن پایه اصلی خانواده بنا شده است، گفت: دشمن با ترویج فساد و بی بند و باری در پی متلاشی کردن خانواده به کانون اصلی تشکیل بنیان جامعه است که در این بین خانواده‌های انقلابی می‌توانند نقشه دشمنان را نقش برآب کند.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها باید دورهمی ها، جلسات و مهمانی‌ها را به سمت و سوی محبت و تجدید بیعت با اهل بیت (ع) پیش ببرند.

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شایان ذکر است برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و قرآنی از دیگر برنامه‌های این همایش بود و در پایان به افراد برتر جوایزی اهدا شد.