توجه مردم نسبت به آموزه های اصیل اسلامی در «مهمونی ۱۰ کیلومتری»

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زن و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اثرات برپایی جشن‌هایی مانند «مهمونی ده کیلومتری غدیر» گفت: از آثار چنین برنامه‌هایی می توان به ایجاد همدلی بیشتر بین مردم و انسجام اجتماعی اشاره کرد.

وی ادامه داد: مردم ما مثل همیشه نشان دادند که نسبت به آموزه‌های اصیل اسلامی و آموزه‌های اهل بیت توجه ویژه دارند.

رئیس فراکسیون زن و خانواده افزود: مردم دل در گرو اهل بیت دارند و تحت هر شرایطی پای کار تمام مناسک دینی هستند.

گفتنی است؛ همزمان با روز عید غدیر خم جشن بزرگ «مهمونی ۱۰ کیلومتری» غدیر در خیابان انقلاب و آزادی حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار شد.