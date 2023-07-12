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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با مهر:

توجه مردم نسبت به آموزه های اصیل اسلامی در «مهمونی ۱۰ کیلومتری»

توجه مردم نسبت به آموزه های اصیل اسلامی در «مهمونی ۱۰ کیلومتری»

قاسم پور نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما مثل همیشه نشان دادند که نسبت به آموزه های اصیل اسلامی و آموزه‌های اهل بیت توجه ویژه دارند.

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زن و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اثرات برپایی جشن‌هایی مانند «مهمونی ده کیلومتری غدیر» گفت: از آثار چنین برنامه‌هایی می توان به ایجاد همدلی بیشتر بین مردم و انسجام اجتماعی اشاره کرد.

وی ادامه داد: مردم ما مثل همیشه نشان دادند که نسبت به آموزه‌های اصیل اسلامی و آموزه‌های اهل بیت توجه ویژه دارند.

رئیس فراکسیون زن و خانواده افزود: مردم دل در گرو اهل بیت دارند و تحت هر شرایطی پای کار تمام مناسک دینی هستند.

گفتنی است؛ همزمان با روز عید غدیر خم جشن بزرگ «مهمونی ۱۰ کیلومتری» غدیر در خیابان انقلاب و آزادی حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار شد.

کد مطلب 5832543

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