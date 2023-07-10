تجهیزات پزشکی قاچاق در عسلویه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ نخل تقی شهرستان عسلویه در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، در محور خروجی شهر به طرف کنگان، به ۲ دستگاه نیسان وانت که حامل بار بوده مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آنها را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: مأموران در بازرسی از این خودروها، یک دستگاه سنگ شکن پزشکی که به صورت خرد و تفکیک شده بود کشف کردند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش محموله توقیفی ۷۰ میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در این ارتباط ۲ نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی ذی صلاح معرفی شدند.