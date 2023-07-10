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۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۴

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

تجهیزات پزشکی قاچاق در عسلویه کشف شد

تجهیزات پزشکی قاچاق در عسلویه کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف کالای پزشکی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ نخل تقی شهرستان عسلویه در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، در محور خروجی شهر به طرف کنگان، به ۲ دستگاه نیسان وانت که حامل بار بوده مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آنها را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: مأموران در بازرسی از این خودروها، یک دستگاه سنگ شکن پزشکی که به صورت خرد و تفکیک شده بود کشف کردند.

وی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش محموله توقیفی ۷۰ میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در این ارتباط ۲ نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی ذی صلاح معرفی شدند.

کد مطلب 5832657

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