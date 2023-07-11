به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی شورایعالی آموزش و پرورش مصوبهای داشته است که طی آن و با هدف تنوعبخشی به زبانهایخارجی، علاوه بر زبان انگلیسی، آموزش زبانهای عربی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی و چینی هم مجاز میشود.
پس از ابلاغ این مصوبه این سوال در ذهن بسیاری از افراد شکل گرفت که چرا باید در مصوبه اخیر شورایعالی آموزش و پرورش، مجوز تدریس درس عربی صادر شود در حالی که این درس پیش از این هم در مدارس تدریس میشد؟
محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص این سوال گفت: زبان عربی دو وجه دارد یک وجه زبان عربی، درس قرآنی است که جنبه عمومی دارد تا دانش آموز بتواند متن دینی اعم از آیات قرآن و احادیث و ادعیه را متوجه شود. یک وجه دیگر زبان عربی زبان ارتباطی است که برای فرهنگ، سیاست و تجارت به کار میرود.
وی با بیان اینکه پیش از این زبان عربی، زبان خارجی محسوب نمیشد؛ گفت: زبان عربی تخصصی از این پس به عنوان زبان خارجی در مدارس به صورت انتخابی تدریس میشود و دانش آموزان میتوانند به صورت حرفهای زبان عربی را فرا بگیرند که فراگیری عربی به صورت تخصصی در موضوعات فرهنگی و امور تجاری در کشورهای عربی بسیار مفید است.
در حقیقت با مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش زبان عربی علاوه بر تدریس به عنوان درسی عمومی در مقطع متوسطه اول، به یک زبان تخصصی در متوسطه دوم تبدیل خواهد شد تا هر دانش آموزی که مایل است بتواند به عنوان زبان تخصصی به جای زبان انگلیسی، زبان عربی را فرا بگیرد.
از سوی دیگر تدریس زبان همواره منتقدینی هم داشته است. بیشتر منتقدین از تدریس انحصاری زبان انگلیسی گلایه داشتند و برخی هم این انتقاد را مطرح میکردند که چرا نباید زبان مادری در مدارس تدریس شود؟
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص تدریس زبان مادری با اشاره به طرحی در این مورد گفت: در قانون اساسی آمده است که نظام رسمی کشور زبان فارسی است و آموزش زبانهای محلی هم مجاز است. توسعه زبان مادری یک امر فرهنگی است، زبانهای متفاوت کشور سرمایههای یک کشور هستند و به یمن سند تحول در راستای طرح بوم، برنامه زبان مادری را طراحی و اجرا کردیم. اما اگر زبان فارسی را همزمان تضعیف کنیم و به بسندگی زبان فارسی توجه نکنیم؛ در بزنگاههای خاصی مثل کنکور که دانش آموز نیازمند خوانش سریع و فهم مناسب از متن است، فرد ضرر میکند.
امانی طهرانی خاطر نشان کرد: گاهی برخی افراد فکر میکنند توجه به زبان خارجی موجب تضعیف زبان فارسی میشود در حالی که اگر دانش آموز، زبان خارجی را درک میکرد، به جای استفاده متعادل از متون متنی و تصویری، تماماً به سمت محتوای تصویری نمیرفت.
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