محک خوردن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روبروی بازیکن چلسی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال زنان ایران روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه برای انجام دو بازی دوستانه با روسیه به این کشور اعزام می‌شود. دیدار اول جمعه ۲۳ تیر) در شهرکازان و بازی دوم سه شنبه ۲۷ تیر در شهر مسکو برگزار می‌شود.

این دو دیدار به منظور آماده‌سازی تیم ملی برای مرحله دوم رقابتهای انتخابی المپیک که آبان ماه برگزار خواهد شد، انجام می‌شود.

اما اتفاق ویژه این دیدار حضور «آلسو عبدلینا» مدافع و وینگر چپ روسیه برابر ایران است. آلسو ۲۲ ساله عضو تیم چلسی انگلیس است و یکی از ستاره‌های این تیم محسوب می‌شود.

آلسو با چلسی در دو سال اخیر عنوان قهرمانی سوپرلیگ زنان انگلیس را تصاحب کرده و یک بار هم قهرمان جام حذفی شده است.

آلسو که در ۱۶ سالگی نخستین بازی خود را برای تیم ملی روسیه انجام داده است، برای نخستین بار در زادگاه خود یعنی کازان به میدان خواهد رفت.

این برای اولین بار در دو سال گذشته است که تیم ملی زنان روسیه در خانه خود به میدان می‌رود.