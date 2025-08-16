به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد فرهنگی البرز در شصت و سومین سال تأسیس خود، فراخوان شصت و سومین سال جایزه البرز دانش‌آموزی را با هدف تقدیر از ۶۳ نفر از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور منتشر کرد.

در این دوره، دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در پایه نهم مقطع متوسطه اول و پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم در شاخه نظری (رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی) و شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش از سراسر کشور تحصیل می‌کنند، می‌توانند شخصاً با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir بخش دانش‌آموزی و مطالعه شیوه‌نامه جایزه البرز، در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک در سامانه مبادرت ورزند.

زمان ثبت‌نام و ارسال مدارک دانش‌آموزان واجد شرایط *از اول شهریور ماه به مدت یک ماه* تعیین شده است که با توجه به لزوم پالایش مستندات دریافتی و راستی آزمایی آنها از طریق استعلام از مراجع ذیربط و انجام داوری، *این زمان تمدید نمی‌شود*؛ لذا از دانش‌آموزان سال پایانی دوره‌های اول و دوم متوسطه درخواست می‌شود ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

رقم جایزه البرز دانش آموزی ۱۴۰۴ با افزایش پنجاه درصدی نسبت به سال قبل، به هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری در پایه نهم مبلغ ۵۵ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه گواهی جایزه البرز و در پایه دوازدهم به هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری مبلغ ۷۵ میلیون تومان جایزه نقدی همراه با گواهی جایزه البرز از طرف بنیاد فرهنگی البرز اعطا می‌شود.

شصت و سومین سال جایزه البرز دانش‌آموزی به همت «بنیاد فرهنگی البرز» و با همکاری «سازمان اوقاف و امور خیریه»، «وزارت آموزش و پرورش»، «بنیاد ملی نخبگان» و «رسانه ملی» برگزار می‌شود.