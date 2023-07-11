سفر تماشاخانه کانون پرورش فکری به گیلان/ از لوشان تا دیلمان

سید جلیل میرعظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سفر تماشاخانه کانون پرورش فکری به گیلان اظهار کرد: این سفر با هدف خدماترسانی فرهنگی به مخاطبان، افزایش نشاط اجتماعی و غنیسازی اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و خانوادهها صورتمیگیرد.
وی گفت: گستره این حرکت فرهنگیهنری جنوب، شرق و غرب استان گیلان است و تماشاخانه سیار کانون با همراهی جمعی از هنرمندان، مربیان و اعضای مراکز این مجموعه فرهنگی، میهمان مخاطبان مناطق کمبرخوردار، سواحل و مکانهای گردشگرپذیر دیار باران میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان ادامه داد: طی این حضور هدفمند که از ۲۲ تا ۲۶ تیر سال جاری انجام میشود، نمایش «این گَلهی منه» برای مخاطبان در لوشان، رستمآباد، منطقه آزاد بندرانزلی، ساحل مروارید، رضوانشهر، سیاهکل، لنگرود، کومله، رودسر، املش، رحیمآباد و دیلمان روی صحنه میرود.
میرعظیمی اضافه کرد: اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری هدفمند و نشاطبخش مربیان و اعضای کانون برای حاضران، از دیگر برنامههایی است که همزمان با حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مرحلهاجرا گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه پیش از این در روزهای ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت امسال نیز تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میهمان گیلانیها بود، بیان کرد: استقبال مسئولان و مخاطبان، بسترساز دومین سفر سال جاری تماشاخانه این مجموعه فرهنگی به دیار باران شد.
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