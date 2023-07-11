نظارت صحیح بر سهام عدالت برنامه فراکسیون است

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر توکلی صبح سه شنبه در در جلسه تخصصی و تعاملی معاون وزیر با تعاون گران وتعاونی های سهام عدالت مازندران در فرمانداری شهرستان بابل اظهار داشت: در حال حاضر مدلی که مجلس و فراکسیون سهام عدالت به دنبال آن است اجرای قانون و نظارت صحیح برسهام عدالت مازندران است

وی تصریح کرد: هدف از توزیع سهام عدالت در دولت سیزدهم توزیع سرمایه بین مردم بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری، توزیع عادلانه ثروت در بین تمامی مردم کشورمان بوده است.

توکلی ادامه داد: سود سهام عدالت امسال حداقل ۴۵ درصد بیش از سود سال گذشته خواهد بود و تلاش ما این است که بخشی از این سود صرف سرمایه گذاری‌های جدید برای سهامداران عدالت شود.

دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته کلاهبرداری‌های زیادی در جهت ثبت نام از جاماندگان سهام عدالت در کشور صورت گرفته است ودر حال حاضر نیزبرخی از سودجویان به دنبال سو استفاده از ناآگاهی سهامداران عدالت هستند.

وی در پایان سخنانش اذعان داشت: دغدغه سهامداران عدالت در مورد سو ء استفاده‌های احتمالی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است وجود دارد اما به سهامداران عدالت اطمینان خاطر می‌دهیم که هم فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، سازمان بورس و سایر نهادهای ذیربط، نظارت کافی در رابطه با نحوه انتخاب پروژه و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت خواهند داشت تا از تضییع حقوق سهامداران عدالت جلوگیری شود.