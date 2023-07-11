توافقات اولیه برای همکاری پارلمانی مقابله با گرد و غبار

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی نایب رئیس مجمع اپسد در جمع هیأت‌های پارلمانی کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی (APA) که برای شرکت در اجلاس کمیته برنامه‌ریزی و بودجه مجالس آسیایی به ایران سفر کرده‌اند در محل دیوان محاسبات، گفت: نظارت دیوان محاسبات بر اجرای قوانین زیست محیطی در قالب «حسابرسی محیط زیست» از جمله مواردی است که در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.

نماینده مردم تهران در ادامه تاکید کرد: مشارکت مؤثر و فعالانه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر قوانین سه گانه «قانون حفاظت از منابع آبزی»، «قانون هوای پاک» و «معضل گردوغبار» با محقق شدن حسابرسی‌های آسیب شناسانه و عملکردی، راهگشای بسیاری از معضلات و مشکلات در حوزه محیط زیست بوده است.

وی با اشاره به پیشنهاد و ابتکار مجلس ایران برای تأسیس آژانس منطقه‌ای پارلمانی مقابله با تغییر اقلیم و گردوغبار، گفت: ایجاد این آژانس قطعاً می‌تواند تأثیر بسیار مؤثری بر هماهنگ سازی فعالیت کشورها در مقابله با این پدیده‌ها در منطقه داشته باشد که در این زمینه توافقات اولیه انجام شده است و امیدواریم به زودی شاهد شکل‌گیری این آژانس باشیم.

رفیعی در پایان با ارائه پیشنهادی زیست محیطی، بیان داشت: پیشنهاد می‌شود تا تمامی اعضای اتحادیه مجالس آسیایی با مشارکت در حوزه «حسابرسی مشترک گردوغبار» در مقوله مدیریت، کنترل و کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن، همکاری کنند.

در این نشست تعدادی از اعضای کمیته برنامه‌ریزی و بودجه مجالس کشورهای آسیایی به موضوع محیط زیست و مخاطراتی که گرد و غبار برای کشورهای آنان ایجاد کرده اشاره و خواستار برنامه ریزی هدفمند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به خصوص جلوگیری از گرد و غبار شدند.

بر اساس این گزارش، نشست کمیته دائمی بودجه و برنامه‌ریزی مجمع مجالس آسیایی از ۱۸ تا ۲۱ تیر ماه سال جاری به میزبانی مجلس شورای اسلامی در تهران در حال برگزاری است. مجمع مجالس آسیایی (APA)، ۴۴ عضو اصلی، ۱۴ عضو ناظر و ۴ کمیته اصلی دارد که یکی از کمیته‌های اصلی و دائمی آن، کمیته بودجه و برنامه ریزی است.