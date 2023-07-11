به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرایی، ظهر سه‌شنبه در جلسه دیدار معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با استاندار زنجان اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما به تعدد سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی مربوط است و مردم برای دریافت خدمات یا کسب اطلاعات از نهادهای مختلف باید مراجعه جداگانه به هر سامانه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید دارند که سامانه پیام ایران راه‌اندازی شود، ابراز کرد: باید پیگیری‌های لازم انجام شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان به سامانه پیام ایران متصل شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه سامانه‌های تبادل بانکی هم جامع و هم سهل‌الوصل است، عنوان کرد: این سهولت را در مکاتبات بین سازمان‌ها نداریم، هر چند ساختار شبکه دولت ایجاد شده اما سهولت دسترسی به آن وجود ندارد و باید ساز وکاری مثل سامانه تبادلات بانکی شکل بگیرد و قابلیت تسری به سامانه‌های بانکی داشته باشد.

وی یادآور شد: سه سال پیش مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات در رابطه با یکپارچه‌سازی و انسجام شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد که بخش‌هایی از این مصوبه جایگاه حاکمیتی دارد اما مابقی تاکنون محقق نشده است.

تعاملات بین دولت و مردم یک سویه است

سرایی با اشاره به اینکه تعاملات بین دولت و مردم یک سویه است و ما نمی‌توانیم از مردم بازخوردی را دریافت کنیم، افزود: هرچند به واسطه بازرسی‌ها و ملاقات‌های عمومی مسئولان با مردم نظرات را دریافت می‌کنند اما جوابگوی تعاملات چند سویه نیست.

وی نبود ساختار یکپارچه را از مشکلات دولت الکترونیک خواند و گفت: این ساختار در سطح کلان تا سطوح پایین وابسته به مدیران و افراد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با اشاره به اینکه پروژه‌های ۲۳ گانه دولت الکترونیک را داریم و پشتوانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را دارد، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها با وجود گذشت چند سال مسکوت مانده و نیاز دارد که بررسی‌های خاصی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی پایه‌ای مسکوت مانده و ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی برقرار نشده است، عنوان کرد: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.

سرایی ادامه داد: در بخش چارچوب معماری سازمانی در سنوات گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته اما نیاز است که به فراخور شرایط بازنگری شود؛ چراکه در این چارچوب ساختار کلی در نظر گرفته شده اما تکالیف و برنامه‌ها در بخش‌های تخصصی ناقص است و جای کار بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به دو دهه است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را داریم و محور پرامتیازی به نام محور دولت الکترونیک در آن گنجانده شده اما علی رغم برگزاری سالیانه و ارزیابی‌های مربوطه، جایگاه ما بر اساس استانداردهای بین المللی مطلوب نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: با وجود پیشرفت‌های مختلف ایران در حوزه فناوری اطلاعات اما در دولت الکترونیک در مقیاس جهانی جایگاه پایینی دارد و باید شاخص‌های ارزیابی دولت الکترونیک بازنگری و با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی هم راستا شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از این فاصله‌ها مربوط به سند حکمرانی داده است، ابراز کرد: این حوزه نقشه راه نداریم و برخی دستگاه‌ها بدون اینکه پشتوانه و طبقه‌بندی محرمانه داشته باشند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.