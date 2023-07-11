به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از شبکه «آری نیوز» پاکستان اعلام کرد که کمیسیون انتخابات پاکستان حکم بازداشت غیرقابل تبدیل به وثیقه را برای عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور در رابطه با پرونده توهین عمران‌خان به کمیسیون انتخابات صادر کرده است.

عمران خان ماه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تردید ندارد در دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد و به زندان می‌افتد. او در پاسخ به این پرسش که چه کسی پشت سرکوب حزب او بوده، گفته است: «این قطعاً تشکیلات (ارتش) است. بدیهی است که منظورم از تشکیلات، تشکیلات نظامی است؛ زیرا آن‌ها اکنون واقعاً آشکار هستند. پنهان نیستند.»

نخست‌وزیر پیشین پاکستان افزوده که حدود ۱۵۰ پرونده جنایی علیه او تشکیل شده است. این همه پرونده «بیهوده» هستند و در دادگاه غیرنظامی کنار هم گذاشته شده‌اند. تنها امید آن‌ها (ارتش) به دادگاه نظامی است؛ زیرا آن‌ها مصمم هستند که من را از سر راه بردارند.

وی همچنین گفت: فکر می‌کنم که این کار را انجام خواهند داد. تمام تلاش دادگاه‌های نظامی آن‌ها بر این است که مرا زندانی کنند.»

این در حالی است که پیش از این «رعنا ثناالله»، وزیر کشور پاکستان گفته بود که عمران خان به اتهام نقش داشتن در حمله‌های آتش‌سوزی به تاریخ ۹ می سال جاری میلادی، در دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد. عمران خان در ۹ می سال جاری میلادی، در دادگاهی در اسلام‌آباد به اتهام‌های فساد مالی بازداشت شد.

بازداشت خان سبب شکل‌گیری موجی از اعتراض‌های گسترده و خشونت‌بار هواداران وی در نقاط مختلف پاکستان شد. حکومت پاکستان در آخرین تصمیم‌اش عمران خان، بشرا بی‌بی، همسرش و ده‌ها تن از رهبران و فعالان این حزب را در فهرست شناسایی ملی موقت آژانس تحقیقات فدرال قرار داده و آنان را ممنوع‌الخروج کرد.