کویت با انتشار ۱۰۰ هزار نسخه سوئدی قرآن به مقابله با هتاکان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کویت در واکنش به قرآن سوزی در سوئد اقدام جالبی انجام داد.

براساس این گزارش، کویت تصمیم به چاپ ۱۰۰ هزار نسخه از قرآن به زبان سوئدی و توزیع آن در سوئد گرفت.

خبرگزاری کویت گزارش داد که احمد نواف الاحمد الصباح نخست وزیر کویت دستور چاپ و انتشار این صد هزار نسخه را داده است.

این تصمیم با هدف ترویج ارزشهای اسلامی و همزیستی مسالمت آمیز میان بشریت انجام شده است.

کویت در واکنش به بی حرمتی و آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم توسط یک مهاجر عراقی در استکهلم سوئد اعلام کرد که در راستای تاکید بر مدارا و سازش در دین اسلام، ترویج ارزش‌های اسلامی و همزیستی در جهان، این اقدام را انجام خواهد داد.

کویت نیز در کنار دیگر کشورهای اسلامی پس از این حادثه، سفیر سوئد در کویت را احضار و این اقدام را به شدت محکوم کرد.