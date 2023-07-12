یک چالش در مسیر ورود دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی به بازار عراق

به گزارش خبرنگار مهر، صالح الحسناوی وزیر بهداشت عراق، در بازدید از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت عراق تسهیلات مناسبی برای آسانشدن واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی در نظر گرفته شده است، گفت: بعضی از ضوابط و آئیننامهها که درگذشته خط قرمزی در وزارت بهداشت عراق محسوب میشد را تغییر دادهایم و در مقابل میخواهیم که شرکتهای ایرانی که در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی فعال هستند از این شرایط استفاده کنند.
وی خطاب به شرکتهای تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی، افزود: تسهیلات جدید کشور عراق برای شرکتهای ایرانی به حد اعلا رسیده و امیدواریم شرکتهای ایرانی با ضوابط جدید عراق خود را سازگار کرده و از این تسهیلات نهایت استفاده را ببرند؛ چرا که قطعاً به نفع نیاز بازار عراق و تولیدکنندگان ایرانی خواهد بود.
هاله حامدیفر نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در دیدار با وزیر بهداشت عراق، گفت: میتوانیم با اطمینان بگوییم هر آنچه دانش فنی دارو در دنیا وجود دارد، در ایران هم وجود دارد و کیفیت داروهای تولیدی در ایران با قیمتی که قابل ارائه هستند، در دنیا بیرقیب است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای دارویی ایرانی که مایل به صادرات دارو به عراق هستند باید تمام مراحل ثبت پروندههای خود را تکمیل کنند تا مسیر صادرات به عراق تسهیل شود، افزود: یکی از درخواستهای صنایع دارویی ایران از عراق برای همکاری مشترک این است که وزارت بهداشت این کشور شرکای قابل اعتماد برای همکاری در اختیار شرکتهای ایرانی قرار دهد.
به نظر میرسد، بازار کشور عراق برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در ایران، فرصت خوبی باشد که محصولات خود را برای عرضه به این کشور صادر کنند. اما، ورود به این بازار، با یک مانع و چالش مواجه است که میبایست مرتفع شود.
علیرضا چیذری کارشناس حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات عمده برای ورود به بازار دارویی عراق، موضوع نقل و انتقال پول است که اگر این مانع مرتفع شود، قطعاً داروهای ژنریک ایرانی میتواند در کیفیت و قیمت، قابل رقابت با دنیا باشد.
مدیر اجرایی انجمن رفع موانع تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی، افزود: فرض کنیم صادرات دارو به عراق انجام شد و عراق از کیفیت داروی ایرانی راضی بود که قطعاً خواهد بود؛ برای دریافت پول خود باید چی کار کنیم.
وی با عنوان این مطلب که تجارت یعنی نقل و انتقال پول، گفت: ارز حاصل از فروش محصولات خود را چگونه از مبادی قانونی وارد کنیم.
چیذری ادامه داد: نقل و انتقال پول، یا باید در قالب پیمانهای دو جانبه صادرات و واردات باشد که عراق، محصولی برای صادرات به ایران ندارد که به آن احتیاج داشته باشیم. بنابراین، یا باید از پول ملی استفاده کنیم که صادر کننده قطعاً در عراق در تبدیل دینار برای مواد اولیه از کشورهای دیگر دچار مشکل خواهد شد. یا اینکه از ریال استفاده کنیم که چون پشتوانه ارزی ایجاد نمیکند، ارزش پول ملی را کاهش میدهد.
این کارشناس حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، تاکید کرد: اینها مسائلی است که باید کلان نگاه کنیم. تفاهمنامه ها امیدبخش هستند ولی تا چه حد اجرایی میشوند.
چیذری افزود: این قبیل موضوعات از حیطه وزارت بهداشت و تولید کننده خارج است و نیاز به ساختارهای بین المللی دارد.
مدیر اجرایی انجمن رفع موانع تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی، در ارتباط با صادرات تجهیزات پزشکی به بازار عراق، گفت: همین مسائل و موانع، در صادرات تجهیزات پزشکی صدق میکند.
در همین حال، هاله حامدیفر نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار امسال بودجه کشور عراق برای ۳ سال آینده تصویب شد و فروش نفت بالایی دارد، لذا مشکل مالی در این کشور جهت پرداخت پروژهها و نیز خرید محصول و خدمات وجود ندارد.
وی افزود: دولت عراق در حال حاضر به دنبال شرکتهای معتبر بین المللی جهت انجام پروژههای فنی مهندسی، سرمایه گذاری مشترک و تولید محصول است و فرصت بسیار مناسبی برای صنعت داروسازی به وجود آمده تا با توجه به ظرفیت بالای شرکتهای ایرانی، نسبت به انتقال تکنولوژی و تولید مشترک اقدام نمایند و سهم بزرگی از صنعت دارویی عراق را از آن خود نمایند.
حامدی فر در خصوص بازار دارویی عراق و اینکه شرکتهای ایرانی تا چه اندازه از این بازار را میتوانند تسخیر کنند، گفت: متأسفانه عدد دقیقی از میزان بازار دارویی کشور عراق در دسترس نیست ولی حدوداً ۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود که شرکت های دارویی ایرانی به راحتی میتوانند تا ۲۰ درصد این بازار را از آن خود نمایند.
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در پاسخ به این سوال که آیا نقل و انتقال پول مشکل ساز نخواهد شد، افزود: اول اجازه بدهید دارو را ثبت کنند و مناقصه برگزار شود، راه انتقال پول هم پیدا میشود.
با توجه به استقبال وزیر بهداشت عراق از حضور شرکتهای ایرانی در تولید دارو و تجهیزات پزشکی، میتوان امیدوار بود اگر مشکل انتقال پول فروش از عراق به داخل کشور حل شود؛ موقعیت خوبی برای توسعه صادرات محصولات ایرانی فراهم شود و سهم زیادی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی عراق در اختیار تولید کنندگان ایرانی قرار بگیرد.
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