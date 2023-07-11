هشدار مقام روسی درباره لغزش آنکارا به طرف کشورهای «غیر دوست» مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، «ویکتور بوندارف»، نماینده شورای فدراسیون روسیه (مجلس سنای این کشور) که ریاست کمیته دفاعی و امنیتی این نهاد را هم برعهده دارد، گفت: اظهارات و اقدامات اخیر ترکیه نشان می دهد که این کشور به سمت گروهی از کشورهایی که مسکو آنها را غیردوست می داند، می‏لغزد.

بوندارف همچنین با بیان اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال تسلیم شدن در برابر فشار غرب است، افزود: قطعا امنیت ملی و منافع ملی در اولویت است. اما حتی تحت فشار جدی غرب، باید آبروی خود را حفظ کرد، همانطور که ویکتور اوربان، رهبر مجارستان این را بارها نشان داده است.

اردوغان جمعه گذشته در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در آنکارا گفت که اوکراین «لایق» پیوستن به ناتو است. روز بعد، زلنسکی اعلام کرد که پنج تن از رهبران هنگ آزوف را که مسکو آنها را یک سازمان تروریستی می‌داند، با خود به اوکراین برگردانده است.

این افراد سال گذشته توسط روسیه در شهر ماریوپول دونباس دستگیر شدند و در مبادله زندانیان با اوکراین که آنکارا میانجیگری کرد، به ترکیه تحویل داده شدند و قرار بود تا پایان درگیری ها در اوکراین پنج فرمانده ارشد این گروه در خاک ترکیه نگهداری شوند.

بوندارف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که دولت ترکیه از پشت به روسیه خنجر زده است و تحویل فرماندهان آزوف به اوکراین را یکی دیگر از «تصمیمات احمقانه و ناشی از هیجان» اردوغان توصیف کرد. این سناتور همچنین گفت که رئیس جمهور ترکیه ممکن است به شکلی جانبدارانه به توافق غلات دریای سیاه واکنش نشان بدهد.

بر اساس توافق غلات روسیه و اوکراین با نظارت سازمان میتوانند غلات صادراتی خود را از طریق آب‌های تحت حاکمیت ترکیه به دیگر کشورها صادر کنند. مسکو بارها اعلام کرده است که سازمان ملل هرگز به وعده خود مبنی بر رفع تحریم های غرب بر صادرات غلات روسیه که بخشی از شرایط توافق مذکور بود، عمل نکرده است. این قرارداد دوشنبه آینده منقضی می شود، مگر اینکه مسکو با تمدید آن موافقت کند.