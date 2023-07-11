بخشش در قبال اشتباهات دانشجویان باید در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی گل، در پیامی تلفنی به هفتاد و چهارمین گردهمایی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: مدیریت و برنامهریزی در حوزه فرهنگی دانشجویان، حرکتی مؤثر است که موجب میشود برای آینده کشور کادرسازی کنیم و دانشجویان را تک بعدی به جامعه تحویل ندهیم.
زلفیگل بیان کرد: کمتر یاد گرفتیم کار گروهی کنیم و اثر همافزا داشته باشیم و به همین دلیل دانشجویان در دانشگاهها باید کار گروهی و جمعی را آموزش ببیند و تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در دوران دانشجویی امکان خطا و اشتباه وجود دارد و باید نگاه دانشجویی در قبال اشتباهات دانشجویان داشته باشیم.
وزیر علوم با بیان اینکه هدایت، تشویق و بخشش باید در قبال اشتباهات دانشجویان در اولویت باشد، ادامه داد: مبادا به فرزندان این کشور در دانشگاه هزینههایی تحمیل کنیم که دانشجویی نباشد، هرچند دانشجویان نیز باید یاد بگیرند که هزینه خطاها را دانسته و بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه ۸۵ ساعت در هفته برای اوقات فراغت دانشجویان در نظر گرفته شده است که باید مدیریت و هدایت شوند، گفت: باید برای دانشجویان در حوزه فرهنگی و اوقات فراغت برنامههای متنوع داشته باشیم و نباید نشاط و شور دانشجویی نادیده گرفته شود.
زلفیگل تصریح کرد: اجازه بدهیم مجری برنامههایی مثل کرسیهای آزاداندیشی، مناظره و انجمنهای علمی دانشجویان باشند و امکان تجربه برگزاری چنین مراسمهایی را برای دانشجویان فراهم کنیم.
این مقام مسئول در پایان ضمن تأکید بر استفاده از تجربیات بزرگان حوزههای فرهنگی و علمی، گفت: امانتداران خوبی برای فرزندان ایران اسلامی در دانشگاهها باشیم.
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