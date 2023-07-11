عرضه ۳۰ قلم لوازم خانگی در حراج خرده فروشی سازمان اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پنجمین حراج خرده فروشی برخط سازمان اموال تملیکی از ساعت ۱۲ ظهر امروز (سه شنبه ۲۰ تیرماه) آغاز شد. در این حراج ۳۰ قلم کالا که همگی لوازم خانگی برقی هستند، عرضه می‌شود.

این حراج از امروز (سه شنبه ۲۰ تیرماه) تا ۲۴ تیرماه در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی ایران به نشانی www.setadiran.ir برگزار می‌شود.

زمان ارائه پیشنهادهای متقاضیان برای شرکت در این حراج خرده فروشی از ۸ صبح تا ۸ شب روز شنبه ۲۴ تیرماه خواهد بود.

برندگان این حراج دو روز پس از اعلام نتایج این حراج و پس از واریز وجه می‌توانند برای تحویل کالا به اداره کل استان تهران مراجعه کنند.

متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانند با شماره‌های ۴۴۹۰۷۶۵۴ ۴۴۹۰۳۸۱۰ ۰۲۱ تماس بگیرند.