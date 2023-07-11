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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۹

آمریکا: اکنون زمان پیوستن اوکراین به ناتو نیست

آمریکا: اکنون زمان پیوستن اوکراین به ناتو نیست

بنا به اعلام یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این کشور از موافقت ترکیه با پیوستن سوئد به ناتو استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که اولویت آمریکا در نشست ناتو، ادامه حمایت از اوکراین است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که اوکراین نمی‌تواند در زمان جنگ به عضویت ناتو دربیاید.

بنا به اعلام این دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا، انتظار می‌رود در نشست سران ناتو در لیتوانی، درباره روند پیوستن به اوکراین به ناتو در آینده بحث شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که دولت واشنگتن از تصمیم ترکیه در مورد پیوستن سوئد به ناتو استقبال می‌کند.

وی اعلام کرد که کشورش موافق تحویل جنگنده‌های اف -۱۶ به ترکیه است.

لازم به ذکر است که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اجلاس سران ناتو که از امروز (سه‌شنبه) در لیتوانی آغاز شده است، گفت که مسکو این اجلاس را به دقت زیر نظر خواهد داشت. پسکوف با اشاره به این اجلاس که به مدت دو روز در ویلینیوس، پایتخت لیتوانی در حال برگزاری است، «ماهیت ضدروسی» آن را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

کد مطلب 5834033

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