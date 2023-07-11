تدوین برنامه اقدام مشترک برای توسعه حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست با مسئولین طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خواستار تشکیل یک کمیته مشترک از همه دستگاه‌های مسئول برای بررسی راه‌های تسریع در نوسازی بافت فرسوده شهرری و توسعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شد.

وی با اشاره به کمبود منابع مالی برای اجرای برنامه‌های عمرانی این حوزه گفت: حتی می‌توان با ارزیابی کارشناسی، یک ردیف بودجه خاص برای این منظور از دولت طلب کرد و بخشی از اعتبارات لازم را به دست آورد.

پورابراهیمی از آمادگی کامل مجلس برای کمک به برنامه‌های عمران شهرری و توسعه حرم حضرت عبدالعظیم خبر داد و افزود: خدمت به زائران این مقام مقدس و رفع محرومیت از چهره شهرری، افتخار مجلس شورای اسلامی است.

ساخت ۱۳ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران

«اکبر نیکزاد» رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این نشست مشترک، با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن برای رفع محرومیت از چهره شهرری با محوریت توسعه حرم حضرت عبدالعظیم، گفت: طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم و ساماندهی بافت پیرامون توسط پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن تدوین شده که شامل ۲۱ اقدام اجرایی برای بهبود فضای خدماتی به زائران این مکان متبرک و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم است.

نیکزاد بیان کرد: هم اینک ساخت ۱۳ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده مناطق مختلف شهری تهران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست و تصمیم جدی داریم که در برنامه توسعه حرم حضرت عبدالعظیم نقش آفرینی کنیم.

به گفته وی در فاز نخست این برنامه اجرایی، بهره برداری از ۸۳ چشمه سرویس بهداشتی با امکانات خدماتی مناسب برای زائران ظرف چند روز آینده در ضلع شمالی محوطه حرم که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده است، به بهره برداری می‌رسد.

نیکزاد ادامه داد: در مراحل بعدی زائر سرای جدید به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، مهد کودک زائران و بزرگ‌ترین پارکینگ طبقاتی کشور به گنجایش ۳۳۰۰ دستگاه خودرو در ضلع جنوبی حرم احداث می‌شود. علاوه بر این ساخت ۲۳۰ واحد مسکونی تخریب شده در مراحل قبلی توسعه حرم، با سرعت از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جریان است.

وی خواستار همکاری سایر دستگاه‌های مسئول برای توسعه بازسازی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شد.

۱۳۰۰ واحد مسکونی در اطراف حرم حضرت عبدالعظیم ساخته می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین «سید علی قاضی عسکر» نماینده مقام معظم رهبری و تولیت آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) هم در این نشست، گفت: شهرری که ۸۰ درصد از انبارهای عمومی پایتخت را در اطراف خود جای داده و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر از اتباع افغانستان، پاکستان و عراق در آن سکنا دارند، دارای بافتی فرسوده است.

وی ادامه داد: تقریباً تمامی اموال اقتصادی متعلق به آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در سال‌های اخیر با مجوز مقام معظم رهبری به ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) واگذار شده و درآمد مقوفات و نذورات حرم نیز هرگز کفاف هزینه‌های جاری و عمرانی حرم مقدس را نمی‌کند. ساخت صحن مصلی حرم که بانی ویژه دارد، نیمه کاره باقیمانده است و برای ساخت صحن امام هادی (ع) به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

قاضی عسکر افزود: بر اساس تفاهم منعقده با شهرداری تهران در ازای تحویل اراضی متعلق به آستان مقدس، ۱۳۰۰ واحد مسکونی در اطراف حرم ساخته خواهد شد که هم اینک در مرحله گودبرداری است.

وی گفت: برای ساخت یک بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی در اطراف حرم با سازمان اوقاف تفاهم نامه امضا شده و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی و دولت، این منطقه به کانون خدمات فرهنگی و درمانی برای مردم شهرری و زائران حرم مبدل شود.

تسهیلات نوسازی بافت فرسوده توسط بانک‌ها پرداخت نمی‌شود

«سید مهدی هدایت» سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران هم در این نشست اعلام کرد: با وجود آنکه طرح بازآفرینی محله فرسوده "نفرآباد" در جوار حرم مطهر تدوین و به اجرا گذاشته شده، اما علی‌رغم تاکید قانونی، هیچ مشارکتی ندارد.

وی گفت: متأسفانه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده محله مذکور توسط سیستم بانکی پرداخت نمی‌شود و تاکنون فقط یک نفر از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شده است.