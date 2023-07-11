  1. استانها
  2. تهران
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

فرمانده سپاه ناحیه پانزده خرداد قرچک:

۸۰ برنامه شاخص همزمان با هفته عفاف و حجاب در قرچک برگزار می شود

۸۰ برنامه شاخص همزمان با هفته عفاف و حجاب در قرچک برگزار می شود

قرچک- فرمانده سپاه ناحیه پانزده خرداد قرچک از برگزاری ۸۰ برنامه شاخص همزمان با هفته عفاف و حجاب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد سلطانی عصر سه شنبه در جلسه ستاد احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قرچک که با موضوع عفاف و حجاب و با حضور حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه، فاتحی‌نژاد فرماندار، غلامی دادستان، خرمی‌شریف شهردار و جمعی از مسئولین با موضوع عفاف و حجاب در سالن شهید ایرلو برگزار شد گفت: به مناسبت بزرگداشت هفته عفاف و حجاب بیش از ۸۰ برنامه شاخص در سطح شهرستان انجام خواهد شد.

وی «حجاب، مطالبه جهانی، امنیت اجتماعی» را شعار محوری این هفته عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه پانزده خرداد قرچک افزود: پیاده روی و تجمع مدافعان حریم خانواده، برگزاری ن مایشگاه عفاف و حجاب، نشست‌های زیست عفیفانه، شکوه حیا، دختران تمدن‌ساز، برگزاری دورهمی‌های خانوادگی در تفرجگاه‌های شهرستان، از اهم برنامه‌های این هفته است.

بر اساس این گزارش ️در این جلسه بر تعامل و همکاری حداکثری ادارات و نهادهای شهرستان در برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب تأکید شد.

کد مطلب 5834173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها