۸۰ برنامه شاخص همزمان با هفته عفاف و حجاب در قرچک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد سلطانی عصر سه شنبه در جلسه ستاد احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قرچک که با موضوع عفاف و حجاب و با حضور حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه، فاتحی‌نژاد فرماندار، غلامی دادستان، خرمی‌شریف شهردار و جمعی از مسئولین با موضوع عفاف و حجاب در سالن شهید ایرلو برگزار شد گفت: به مناسبت بزرگداشت هفته عفاف و حجاب بیش از ۸۰ برنامه شاخص در سطح شهرستان انجام خواهد شد.

وی «حجاب، مطالبه جهانی، امنیت اجتماعی» را شعار محوری این هفته عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه پانزده خرداد قرچک افزود: پیاده روی و تجمع مدافعان حریم خانواده، برگزاری ن مایشگاه عفاف و حجاب، نشست‌های زیست عفیفانه، شکوه حیا، دختران تمدن‌ساز، برگزاری دورهمی‌های خانوادگی در تفرجگاه‌های شهرستان، از اهم برنامه‌های این هفته است.

بر اساس این گزارش ️در این جلسه بر تعامل و همکاری حداکثری ادارات و نهادهای شهرستان در برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب تأکید شد.