به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود در جلسه فوری شورای حقوق بشر که برای بررسی اقدامات اخیر در اهانت به قرآن در کشورهای اروپایی در ژنو در حال برگزاری است ضمن اشاره به اهمیت، ضرورت و به موقع بودن برگزاری این جلسه اظهار داشت: اهانت به قرآن نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه موجب تحریک به نفرت، خشونت و دشمنی نسبت به دو میلیارد مسلمان می‌شود که باید فوراً توسط تمام حامیان واقعی حقوق بشر محکوم شود.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: مقامات سوئدی و همچنین اروپایی باید اقدامات فوری و مؤثری برای جلوگیری از تکرار اینگونه اقدامات را انجام دهند.

امیرعبداللهیان در پایان تاکید کرد: تردید و تأخیر در محکومیت اینگونه اقدامات نشان دهنده اعمال استاندارد دوگانه است.

متن کامل اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در پنجاه و سومین شورای حقوق بشر با موضوع فوری افزایش نگران‌کننده اقدامات عامدانه و عمومی در زمینه نفرت دینی به شرح زیر است:

ژنو، ۱۱ ژوئیۀ ۲۰۲۳

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،

خانم‌ها و آقایان محترم،

جمهوری اسلامی ایران برگزاری این بحث فوری در شورای حقوق بشر را ضروری، مهم و به‌موقع تلقی می‌کند.

بی‌احترامیِ اخیر به قرآن کریم در سوئد، که ششمین مورد در نوع خود در کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۳ می‌باشد، اقدامی است که صراحتاً موجب تحریک خشونت، نفرت، تبعیض و خصومت بر ضد مسلمانان می‌گردد.

سوزاندن قرآن مجید نه تنها ناقض حقوق بشر، بلکه ناقض حقوق بیش از دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان است.

چنین اقدامات نفرت‌انگیزی باید بی‌درنگ از سوی همه مدافعان حقوق بشر محکوم گردد.

لازم است تا خلأهای قانونی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی شناسایی و رفع گردد تا هر چه زودتر از تکرار اهانت به قرآن کریم ممانعت گردد.

ما مُصرّانه از مقامات سوئد و دیگر کشورهای اروپایی درخواست می‌کنیم تدابیر فوری و مؤثری در قبال عاملان این اقدامات منزجرکننده اتخاذ کنند تا از وقوع دوباره آنها در آینده پیشگیری شود.

علاوه بر این، قویاً همه کشورها را ترغیب می‌کنیم که با اقدامات ناشی از نفرت دینی که برانگیزنده تبعیض، خصومت و خشونت هستند مقابله کنند. آنها باید مقررات و چارچوب‌های ملیِ خود را بررسی نمایند تا از اقدامات پیشگیرانه مؤثر در نظام‌های حقوقی و اساسیِ خود اطمینان حاصل کنند.

آقای رئیس،

هرگونه تردید یا تأخیر در محکومیت یا جلوگیری از چنین اقداماتی تنها منجر به تقویت برداشت‌های مبنی بر استانداردهای دوگانه و توجیه سوءاستفاده از آزادی بیان خواهد شد.

سپاسگزارم، جناب رئیس.