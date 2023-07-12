تبادل ارزهای ملی در دستور کار سازمان شانگهای است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه دلیری در یک مصاحبه رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای سازمان همکاریهای شانگهای امکان استفاده از ارزهای ملی خودشان را دارند یا خیر اظهار داشت: شاید تا ۳ سال قبل هم فقط نیم درصد حجم تبادلات تجاری با ارزهایی غیر از دلار انجام میشد؛ اما هم اکنون این رویکرد به ۵ درصد رسیده و تقریباً در خیلی از کشورهای دنیا هم مطرح است.
مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر یکی از دستور کارهای مهم اقتصادی سازمان همکاریهای شانگهای، بحث امکان استفاده عملیاتی از ارزهای ملی کشورهای عضو و تسویهحسابهای بین خودشان است.
وی در ادامه اظهار داشت: انگیزه اولیه سازمان شانگهای که از حدود ۲۰ سال قبل تأسیس شد، انگیزه اقتصادی و تجاری نبود و سازمان بر مبنای موضوعات امنیتی و سیاسی و نظامی و در همان جغرافیای سازمان شکل گرفت.
مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه موضوع اقتصاد در سالهای اخیر به یکی از پایههای اصلی سیاست و امنیت کشورها تبدیل شده است، افزود: حوزههای اقتصادی، تجاری، بانکی، حوزههای علمی و فناوری و حتی حوزههای فرهنگی نیز بهعنوان اولویت در دستور کارهای سازمان قرار گرفته و یکی از اولویتهای مهم سازمان هم مسائل بانکی و پولی بین اعضای سازمان است.
وی به رویکرد کاملاً مثبت کشورهای دنیا به سازمان شانگهای اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود که این رویکردها بهتر هم شود کمااینکه خیلی از کشورها درخواست عضویت در سازمان را هم داده اند.
دلیری معتقد است که ملحق شدن ایران به سازمان همکاریهای شانگهای با توجه به نظم جدید جهانی و از بعد آیندهنگری و دوراندیشی بوده است.
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