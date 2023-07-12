«لاتارینو» عرضه آنلاین شد/ روایتی از اکوسیستم استارتاپی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سفیر فیلم، مستند «لاتارینو» از جدیدترین تولیدات مشترک مرکز مستند سوره و مرکز مستند سفیرفیلم از روز سه شنبه ۲۰ تیر ساعت ۲۰ در سایت سفیر در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
این مستند به نقد و بررسی اکوسیستم استارتاپی ایران در یک دهه اخیر پرداخته و سیاستهای معاونت علمی ریاست جمهوری در دوره تصدی سورنا ستاری را مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار داده است.
در این مستند ۷۶ دقیقهای چهرههای مختلف مرتبط با اکوسیستم استارتاپی ایران پیرامون کارایی و یا عدم کارایی این سیستم صحبت کرده و موارد مختلفی همانند تجارت ملک، جنجالی بودن اکوسیستم استارتاپی ایران و نتایج آن و همچنین ویزای استارتاپی را مورد بحث قرار داده است.
به گفته سازندگان این مستند، برای ساخت این اثر با چهرههای مختلفی مکاتبه و صحبت شد تا جلوی دوربین حاضر شده و به نقدها پاسخ دهند، چهرههایی همانند سورنا ستاری، جواد آذری جهرمی، پرویز کرمی و … که به دلایل گوناگون حاضر به صحبت و مصاحبه نشدند.
همچنین در این مستند با چهرههایی همانند احسان تکلو، ناصر غانم زاده، مهندس فرتوک زاده، علیرضا شفاه، شایان شلیله و … مصاحبههای اختصاصی انجام شده است و به دلیل عدم قبول مصاحبه از طرف سورنا ستاری برای انجام مصاحبه، از مصاحبههای آرشیوی وی درباره وعدههایی محقق نشده در حوزه اکوسیستم استارتاپی ایران و همچنین فضای شرکتهای دانش بنیان استفاده شده است.
کارگردانی این مستند بر عهده مجید رستگار و تهیه کنندگی آن بر عهده حسن پناهی بوده است.
طبق گفته معاونت جریانسازی مرکز مستند سفیرفیلم، پیش از عرضه نسخه مجازی این مستند، در حدود ۷۸ اکران دانشگاهی برای این مستند انجام شده است و بیش از ۸ مدرسه نیز در زمان سال تحصیلی این مستند را اکران کردند.
همچنین این مستند در سینماهایی همانند سینما بهمن تهران، سینما بهمن قزوین، سینمای رشت و سینمای گرگان در روزهای مختلف اکران شده و مورد استقبال مخاطبان و علاقهمندان قرار گرفت.
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