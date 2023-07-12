ر.اعتمادی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، ر. اعتمادی (رجبعلی اعتمادی زاده) که مدتی در بستر بیماری بود سهشنبه شب ۲۰ تیرماه در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
اعتمادی، متولد بهمن ماه ۱۳۱۲ نویسنده و روزنامهنگاری بود که بهخاطر نوشتن رمانهای عامهپسند و پرفروش شهرت دارد. وی بنیانگذار و سردبیر اولین مجله با مخاطب ویژه نسل جوان ایران است. مجله جوانان از نشریات مؤسسه اطلاعات در سالهای دهه چهل و پنجاه با سردبیری اعتمادی (۱۳۴۵–۱۳۵۹) به یکی از پرفروشترین مجلات ایران تبدیل شد که فراتر از مرزهای ایران حتی در دیگر کشورهای فارسیزبان همانند افغانستان و تاجیکستان هواداران خود را داشت.
او بیشتر کتابهایش را با نام مستعار «ر. اعتمادی» به چاپ رساندهاست و یشتر اشتهار ادبیاش را به خاطر سوژههای داستانهای خود دارد. همچنین وی یکی از معدود رمان نویسان معاصر ایرانی است که چندین نسل جوان ایران علیرغم همه محدودیتهای چاپ کتابهایش، بسیاری از کتابهای او را خواندهاند و میشناسند.
اعتمادی از اواخر دهه پنجاه تا اواخر دهه هفتاد نمیتوانست با نام واقعی خود چیزی را به چاپ برساند اما کپیهای غیرمجاز کارهایش جزو محصولات پرفروش دستفروشهای حوالی میدان انقلاب بود.
اعتمادی نویسنده آثاری چون رنگ سرخ عشق، آخر خط، گنجشکهای غم، گلبانو، چهل درجه زیر شب، هفت آسمان عشق و بسیاری دیگر بود.
مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری ر. اعتمادی فردا، پنجشنبه، ۲۲ تیر در بهشت زهرا برگزار میشود. همچنین مراسم یادبود وی نیز روز شنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در باشگاه راهآهن شهرک اکباتان برگزار خواهد شد.
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