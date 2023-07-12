«کارزار» پروانه نمایش گرفت/ تصویر جدید از فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «کارزار» به نویسندگی و کارگردانی شهرام اسدزاده که پیش از این «گواهی امضاء» نام داشت، در آخرین جلسه شورای پروانه نمایش موفق به کسب مجوز اکران با رده سنی مثبت ۱۵ شد.

امیر آقایی، نسیم ادبی، نادر فلاح، هامون سیدی، علیرضا استادی، نازنین صلح‌جو، آسیه اسدزاده، داریوش آهنچیان، علیرضا مهران، بهزاد خلج، حامد جوادی، پویا صفدرپور، پوریا اصلان، حامد طوسی، پریا گوران، ایمان ده یادگاری، شهروز شهبازی، سپیده صادقی، دنا شهبازی، علی طایفه، مسعود حکمت بازیگر خردسال مهنا پیراسته و زنده‌یاد سیامک اطلسی بازیگران این فیلم هستند.

«کارزار» روایت متقاطع و پیچیده یک شبانه روز از زندگی فریبرز و محبوبه است که با یک حادثه آنها را سر راه زوج دیگری به نام‌های اشکان و ندا قرار می‌دهد. در میان این هیاهو و درگیری‌ها هر کس به فکر نجات زندگی خودش است، اما … .

امیرحسین تحسینی تدوین و سیدمحمود موسوی‌نژاد صداگذاری فیلم «کارزار» را انجام داده‌اند.

موسیقی «کارزار» را مهدی کلانتری ساخته، ترانه تیتراژ را سارا بالو سروده و ماهور باقری تیتراژ این فیلم را خوانده است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: شهرام اسدزاده، تهیه‌کننده: سید محمد قاضی، مشاور پروژه: سیروس الوند، مجری طرح: موسسه نقطه عطف سینما و تئاتر، مدیر تولید: رحمت عبدالله‌زاده، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل‌بیگی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی آشتیانی، صدابردار: محمد صالحی، طراح گریم: دانیال شعاعی، طراح صحنه: حسین مجد، جانشین تولید: فروزان جنیران، دستیار اول فیلمبردار و نورپرداز: مصطفی بافرونی، طراح لباس: سمیرا کشورنژاد، منشی صحنه: شهرزاد مطلق، مدیر تدارکات: مراد خانه‌زاد، فیلم پشت صحنه: پریسا آزمایش، فتوکلیپ: استودیو راش اند کات، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا، عکس: حسین خدارتی.