به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت به همت جامعه ایمانی مشعر در مجتمع یاوران مهدی برگزار شد.

در این همایش حجت الاسلام محسن قنبریان اظهار کرد: مسئله مهم عفاف و حجاب در جامعه نیازمند مفاهمه اساسی است. راه‌حل‌های انقلاب اسلامی در موضوع عفاف و حجاب، این است که باید به دور از تفکرات طالبانه و یا غرب گرایانه باشد بلکه دقیقاً باید بر مبنای انقلاب اسلامی باشد. واضح است که انقلاب اسلامی الزام حجاب را می‌پذیرد، همچنین این موضوع باید پیوست قضائی داشته باشد. همچنین اعتقاد نداریم که تنها راه موجود برخورد قضائی است بلکه اعتقاد داریم انقلاب اسلامی هنرهای بیش‌تری دارد.

قنبریان با اشاره به اینکه مؤمنان ولایت عرضی نسبت به دیگران دارند، خاطرنشان کرد: توجه به این ولایت موجب راه‌اندازی مجدد دستگاه امر به معروف لسانی است. این دستگاه امروز مختل شده است، راه‌اندازی مجدد این دستگاه می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را رفع کند. خداوند امر به معروف و نهی از منکر را برای تمام افراد جامعه واجب کرده است، عملاً با فعالیت اجتماعی تمام مردم و با تذکر لسانی ۸۰ درصد منکرات جمع خواهد شد و اگر این امر محقق نشود، دستگاه به خوبی کار نکرده است.

وی با بیان اینکه باید مشترکات جامعه را گسترش دهیم، ابراز کرد: مهمترین مشترک جامعه محبت اهل بیت (ع) است که نمونه آن را در محرم و غدیر دیده‌ایم. هنر انقلاب اسلامی این بوده است که میان خواست خدا و حرف مردم جمع بسته است، هرجایی که بگوییم حرف خدا یا حرف مردم باید بدانیم که خلاف انقلاب اسلامی عمل کرده‌ایم. امام خمینی (ره) چیزی را تأسیس و ایجاد نکردند، رهبر انقلاب با انقلاب اسلامی تنها اسلام را احیا کردند.

تمام ظرفیت‌ها باید امروز پای کار بیایند

در ادامه حسین یکتا اظهار کرد: اگر ما نیز به اندازه جبهه زن، زندگی، آزادی برای خانواده سرمایه‌گذاری می‌کردیم به نتایج بسیاری دست پیدا می‌کردیم. اتفاقات انقلاب اسلامی بی دلیل و بی حکمت نیست، در فلسفه انقلاب اسلامی زمانی کار نوجوان ۱۳ ساله زیر تانک رفتن و در زمانی کار نوجوان دهه هشتادی و نودی جهاد تبیین است.

رئیس هیئت مدیره جمعیت امام رضایی‌ها با بیان اینکه امروز مأموریت محوری به فرموده مقام معظم رهبری جهاد تبیین است، عنوان کرد: امروز جهاد تبیین را باید اول برای خودمان تبیین کنیم سپس به دنبال جهاد آن باشیم. مقام معظم رهبری دستور دادند که باید اقیانوس دل‌ها را حرکت دهیم، این اقیانوس در اربعین و غدیر حرکت کرده است. پس از غدیر دنیای ولایت آغاز شد، همچنین پس از انقلاب اسلامی دنیا به دو دسته، پس از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، انقلاب به دو دسته و پس از فتنه اخیر گام دوم انقلاب اسلامی به دو دسته تقسیم شد.

وی با اشاره به اینکه این شب‌ها، شب‌های قدر انقلاب هستند، یادآور شد: باید با تمام توان در این شب‌ها به عملیات برویم و در این مسیر از فعالیت‌های جهادی، توکل و توصل، خیرین، فعالیت‌های رسانه‌ای و … استفاده کنیم. جبهه فرهنگی انقلاب باید ورود پیدا کند، این جبهه باید به تصمیم، برنامه‌ریزی و اجرا برسد. امروز باید کدملی‌ها را در هیئت‌ها زیاد کنیم، امروز باید برای امام زمان (عج) لشکر اسلام را گسترش دهیم.

علوم انسانی به دنبال تجربیات جدید است

حجت الاسلام حامد تقدیری اظهار کرد: باید به دختران ارزش خود را بشناسیم. روح انسان‌ها بی‌نهایت قیمت دارد، مطرح کرد: اگر روحمان را به افراد قیمت‌دار نفروشیم، ضرر کرده‌ایم. دشمن به دنبال استعدادها، هدف‌ها و … است، برای تحقق هدف خود به شلوغ کردن صحنه روی خواهند آورد که ازجمله آن‌ها می‌توان به گیم‌ها، اغتشاشات، فتنه‌ها و… اشاره کرد.