پدیده فرونشست چالش اصلی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی زاینده رود و گاوخونی از بحران تا احیا که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه اساسی‌ترین مسئله فلات مرکزی، زاینده رود است، اظهار داشت: در احیای زاینده رود صرفاً به دنبال احیای فیزیکی رودخانه نیستیم، بلکه به دنبال احیای اجتماعی حوضه زاینده رود هستیم و احیای اجتماعی به معنای ایجاد امید و اعتماد میان همه ذی‌نفعان است.

سامانه پایش منابع آبی در آب منطقه‌ای رونمایی می‌شود

مرتضوی بیان کرد: یکی از اقدامات ایجاد مرکز رصد و پایش منابع آب در آب منطقه‌ای است که به زودی رونمایی می‌شود.

وی گفت: اگر به جدول منابع و مصارف نگاه کنیم متوجه می‌شویم که به دلیل غفلت‌های بسیار، فضای غیرشفافی را مشاهده می‌کنیم که البته تلاش شد با هماهنگی دستگاه‌های تخصصی استان شفافیت بیشتر شود.

استاندار اصفهان عنوان کرد: مشکلات این حوزه پیشینه تاریخی دارد، ۸۰ هزار هکتار توسعه غیر موجه در بالادست تا پایین از جمله همین مشکلات است.

وی افزود: تأثیر این افزایش سطح زیر کشت و برداشت‌های قانونی و غیر قانونی برداشت ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی، تخلیه آبخوان و عدم جاری بودن زاینده‌رود است زیرا مدیریت مناسبی بر برداشت‌ها نشده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر به سهم صنایع دقت کنیم می‌بینیم که میزان سهمی که صنعت می‌برد به اندازه‌ای که گفته می‌شود نیست البته که باید سهم صنعت را هم مورد ملاحظه قرار داد.

وی عنوان کرد: نپرداختن به بعضی از اولویت‌ها در مطالبه گری در حوضه زاینده رود لطماتی زده است، اولویت دوم مطالبه گری بعد از شرب محیط زیست است که مورد غفلت قرار گرفته است.

استاندار اصفهان افزود: اگر موضوعاتی مثل ریزگرد با منشأ تالاب گاوخونی ذهن همگان را درگیر کرده دلیل این است که در گذشته صحبت از محیط زیست امری لوکس و فانتزی بوده که با اولویت‌های دیگر همخوانی نداشته است.

مرتضوی اَبَر چالش استان را فرونشست دانست و بیان کرد: رفع معضل فرونشست از چالش‌های اصلی مدیران استان و روی میز سطح ملی است.

وی ادامه داد: گردو غبار و فرونشست باید بعنوان یکی از موارد اصلی که زندگی در حوضه آبریز زاینده رود را دچار چالش اساسی می‌کند مطرح شود نه موضوع فانتزی.

استاندار اصفهان گفت: اصفهانی‌ها مطالبه جاری بودن زاینده‌رود برای قدم زدن کنار آن را ندارند بلکه آب در زاینده رود یعنی جلوگیری از فرونشست، فرونشستی که پرمخاطره‌ترین فرونشست در کشور است.

وی تأکید کرد: مدیریت استان به هیچ عنوان بحران و چالش جدی فرونشست را کتمان نمی‌کند و پای ثابت قالب پیگیری‌های استان این امر بوده تا زخم‌های ناشی از فرونشست بر پیکره استان به سطح ملی منعکس شود.

استاندار اصفهان در خصوص راهکارهای احیای زاینده رود گفت: احیای زاینده‌رود نخست احیای امید و اعتماد است که باعث هم افزایی و به اشتراک گذاشتن توانمندی‌ها و سپس احیای فیزیکی زاینده رود می‌شود.

وی یادآور شد: راهکارهای احیای زاینده رود با پنج محور جمع بندی شده است. بخشی در کاهش و بخشی حذف مصارف غیر مجاز، همچنین تأمین منابع جدید، مدیریت کیفیت آب، بهبود و جایگزینی شرایط معیشتی و اقتصادی راهکارهای ۲۵ گانه این بسته است.

استاندار اصفهان متذکر شد: احیای زاینده رود ضمن پیگیری و مطالبه جدی در سطوح مختلف با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری باید در سطح ملی نیز دنبال شود.

وی ادامه داد: باید همه ما احساس مسئولیت و تلاش کنیم این خواسته به حق مردم محقق شود.

وی یادآور شد: تبیین واقعی مخاطرات این حوزه هدف اصلی است و به دنبال کار فانتزی نیستیم.

استاندار اصفهان گفت: جامعه دانشگاهی و عالمان با نگاه به ابعاد مختلف ارائه راهکار کنند.

مرتضوی با اشاره به پروژه آبرسانی از جنوب کشور به استان اصفهان، عنوان کرد: از سال گذشته تا امروز ۳۵۰ کیلومتر مسیر طی شده در صورتی که به ما می‌گفتند این پروژه ۹ تا ۱۱ ساله است.

وی افزود: با نگاه هم افزا و مساعدت‌ها در صدور مجوزها مطالعات انجام و پروژه‌ها پیش می‌رود و به ما امید داده شده تا سال آینده بخشی از آب از سه راهی سیرجان و بخش دیگر از سیریک سه تا ۴ سال آینده به استان برسد.

استاندار اصفهان گفت: برای ۱۳ میلیارد متر مکعب تخلیه آبخوان باید تصمیم تاریخی بگیریم و این موضوع متوقف شود.

وی افزود: این موضوعات یک سرمایه است و امیدواریم عزم جدی در این حوزه باعث جریان دائمی زاینده‌رود گردد.