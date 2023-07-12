به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جیلیان اظهار کرد: اجاره کارتهای بانکی حربه پنهان کلاهبرداران سایبری از کاربران است که بتوانند به اهداف مجرمانه خود دست یابند.
وی اضافه کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سو کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره میدهند که سبب مشکلات عدیدهای شده است.
رئیس پلیس فتای البرز خاطرنشان کرد: اجاره کارتهای بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیتهای مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایتهای قمار و شرط بندی است.
جلیلیان یادآور شد: گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون ازحسابها و کارتهای بانکی اجارهای استفاده میکنند که شناسایی سایر متهمان نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای در اختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آنها را میکنند.
رئیس پلیس فتای البرز بیان کرد: صاحبان حسابهای بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آنها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: کاربران به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهای خلاف قانونی که از طریق حسابها یا کارتهای بانکی اجارهای انجام میشود در امان باشند.
جلیلیان گفت: افرادی که حسابهای خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا اعلام کنند.
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